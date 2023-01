Wann werden die Weihnachtsbäume in Offenbach abgeholt?

Für die Entsorgung des Weihnachtsbaumes in Offenbach setzt die Stadt ein eigenes Fahrzeug ein. Wann und wo die Bäume in Offenbach abgeholt werden.

Offenbach – Weihnachten ist das Fest der Traditionen. Gutes Essen, Familientreffen, Weihnachtsmärkte, Geschenke. Alle Jahre wieder treffen sich Familien und lassen die guten alten Bräuche wieder aufleben. Dazu gehört selbstverständlich auch der festlich geschmückte Weihnachtsbaum und das gemeinsame Aufhängen von Lametta und Weihnachtskugeln.

Ebenso alle Jahre wieder kommt die Frage auf: Wohin eigentlich mit dem Weihnachtsbaum, sobald die Feiertage vorbei sind? Zumeist gibt es dazu zwei Möglichkeiten: Eine davon wäre, den Baum über die Mülltonnen entsorgen. Dazu ist es wichtig, den Baum von allem Schmuck zu befreien. Und: Der Baum muss natürlich gekürzt werden, damit er in die Mülltonne passt. Weihnachtsbäume kommt in die Bio-Mülltonne. Wer keine Bio-Mülltonne hat, der kann den Weihnachtsbaum in der Restmülltonne entsorgen.

Weihnachtsbaum-Abholung in Offenbach: Zu diesen Terminen wird man die Bäume 2023 los

Es geht aber auch einfacher: In den meisten Städten und Kommunen muss man den Baum lediglich an die Straße legen, die örtlichen Entsorgungsbetriebe sammeln dann die Weihnachtsbäume ein und kümmern sich um den Rest. Wann und wo werden die Bäume in Offenbach 2023 abgeholt?

In Offenbach fährt im Januar ein Fahrzeug der Müllabfuhr durch die Stadt und sammelt alte Weihnachtsbäume ein. Jeden Tag besucht die Müllabfuhr dafür zwischen dem 16. Januar und dem 20. Januar einen anderen Stadtteil. „Bitte legen Sie Ihren Baum am Vorabend oder am Tag der Abholung bis 6 Uhr morgens an den Straßenrand“, heißt es auf der Website der Stadt.

Weihnachtsbäume in Offenbach: Termine für die Abholung

Postleitzahl 63075: Montag, 16. Januar 2023

Postleitzahl 63071: Dienstag, 17. Januar 2023

Postleitzahl 63069: Mittwoch, 18. Januar 2023

Postleitzahl 63065: Donnerstag, 19. Januar 2023

Postleitzahl 63067: Donnerstag, 19. Januar 2023

Postleitzahl 63073: Freitag, 20. Januar 2023

