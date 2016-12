Weihnachtsgeschäft: Fiebern auf zweite Etappe

Offenbacher Einzelhandel zieht Bilanz und blickt auf Umtauschphase

Nach den Feiertagen erwarten die Offenbacher Einzelhändler noch einmal so ein gutes Geschäft wie vor dem Fest. Die Kundenmassen in der Frankfurter Straße gestern Nachmittag scheinen es zu belegen.

Offenbach - Eine der stärksten Umsatzwochen, die vom 19. bis zum 24. Dezember, haben die Offenbacher Einzelhändler bereits hinter sich gebracht. Die andere beginnt gerade erst: Seit gestern werden Geschenke um- und Gutscheine eingetauscht. Von Sarah Neder

Unterm Strich lief das diesjährige Weihnachtsgeschäft bei vielen besser als das vergangene. Auch wenn die Glöckchen nicht mehr klingeln – die Kassen tun es noch. Stefan Becker, Chef des Modehauses M. Schneider, schätzt, dass sich die Nachwehen des Weihnachtsgeschäfts noch bis Mitte Januar ziehen werden. Vor allem Gutscheine bescheren dem Einzelhandel dann eine zweite Umsatzwelle. Die erste brach vor den Feiertagen auf die Frankfurter Straße herein. „Wir sind wirklich zufrieden“, sagt Becker übers diesjährige Kaufverhalten. In seinen drei Filialen, im Modehaus, im Strumpfhaus und im Outlet, hat’s dieses Jahr ordentlich gebrummt. Verantwortlich, da ist sich Becker sicher, sei das Wetter. Die Kunden hätten wegen niedriger Temperaturen mehr warme Kleidung gekauft. „Die Leute hatten Bedarf“, sagt Becker. Besonders das Strumpfgeschäft habe im Dezember viel Umsatz abgeworfen. „Im vergangenen Jahr lief es nicht so gut, denn da hatten wir auch im Dezember noch mehr als zehn Grad“, erinnert sich der Geschäftsführer.

Um den ein oder anderen umtauschenden oder gutscheineinlösenden Kunden von einem Neukauf zu begeistern, fallen die Preise bei M. Schneider jetzt um bis zu 30 Prozent. Rabatte gibt’s dann noch bis Ende Februar. Ebenfalls reduziert hat Schuh-Pauthner an der Großen Marktstraße. Inhaberin Uli Schmittinger erwartet erst jetzt nach den Feiertagen größeren Ansturm: „Wir haben kein typisches Weihnachtsgeschäft“, sagt sie. Schuhe kauften sich die meisten eben immer noch lieber selbst. Und das gern zwischen den Jahren.

Dass diese knappe Woche vom 27. Dezember bis Silvester gut fürs Geschäft ist, weiß auch Matthias Bohn, Geschäftsführer der Galeria- Kaufhof-Filiale in Offenbach. „Viele haben in der Zeit Urlaub, aber fahren nicht weg“, nennt er einen Grund für ausgiebige Bummel durch die Innenstadt. Weitere sind Gutscheine und Geldgeschenke zu Weihnachten. „Fast immer kaufen Kunden auch noch etwas übers Gutscheinbudget hinaus“, sagt er. Die Woche vor Weihnachten lief bei der Galeria bereits zufriedenstellend: Playmobil- und Legoregale wurden leergekauft. Auf den letzten Metern vor Heiligabend wurde außerdem in der Parfümerie zugeschlagen. Bohn hat in seinen Jahren im Einzelhandel so manche Veränderung beim jährlichen Präsent-Prozedere beobachtet: „Leute kaufen viel bewusster und gezielter ein.“ Das habe zur Folge, dass nach der Bescherung weniger umgetauscht werde, ergänzt der Filialleiter.

Wer doch mit der ein oder anderen Überraschung unzufrieden ist, die unter dem heimischen Weihnachtsbaum lag, kann sich nach dem Umtausch einen Glühwein an einer Bude zwischen Aliceplatz und Stadthof genehmigen. Der Offenbacher Weihnachtsmarkt hat nämlich noch bis Freitag, 30. Dezember, geöffnet. Für Veranstalter Klaus Kohlweyer war 2016 jedoch jetzt schon ein gelungenes Geschäftsjahr: „Alle Beschicker sind äußerst zufrieden und so hab’ ich das am liebsten“, sagt er lachend. Der Ausrichter macht wie M.-Schneider-Chef Stefan Bohn das stabile und vor allem trockene Wetter für den Erfolg verantwortlich: „Kaum Regen, kein Schnee, das war einfach sensationell!“

Selbst nach dem verheerenden Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat Kohlweyer keinen Einnahmen-Einbruch festgestellt. „Klar gibt es welche, die fernbleiben“, sagt er. „Doch es gibt mindestens genauso viele Kunden, die sich denken: ‘Jetzt erst recht’“, ist der Veranstalter überzeugt.