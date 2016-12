Weihnachtspäckchen-Aktion in Rumänien

Wenn Kinder sich freuen

+ © Kinderzukunft Für die Kinder aus bitterarmen Familien sind die Geschenke ihrer deutschen Altersgenossen meist die einzige Freude zu Weihnachten. © Kinderzukunft

Offenbach - Seit dem Jahr 2004 beteiligt sich die Mediengruppe Offenbach-Post an der Weihnachtspäckchen-Aktion der Gründauer Stiftung Kinderzukunft (ehemals Rudolf-Walther-Stiftung).

+ Viel ist nicht geblieben vom einstigen Glanz der Stadt Anina. Und vor allem die Kinder leiden unter dem Zerfall. © Ki nderzukunft An einer eigenen Sammelstelle im Offenbacher Verlagshaus wurden auch in diesem Jahr mehr als 1 000 Päckchen und Geldspenden für die 20 Jahre alte Aktion der Stiftung gesammelt. Damit kann vielen bedürftigen Mädchen und Jungen in Rumänien eine große Freude gemacht werden. Mit knapp 5 000 Päckchen erreichte der erste Transport Anfang Dezember die ärmsten Kinder in Rumänien. Karl Heinz Rackensperger, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Stiftung, hat die bewegende Päckchenverteilung begleitet.

Hier sein Bericht:

„Das Kinderdorf der Stiftung Kinderzukunft in Timisoara war Verteilzentrale für alle Sendungen in das Umland. Dort wurden die Geschenke zunächst zwischengelagert. Alle Mitarbeiter des Kinderdorfs packten beim Entladen kräftig an. Ziel unserer Fahrt waren Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen und Kinderheime in der Stadt Anina – 120 Kilometer entfernt, Fahrtdauer mehr als drei Stunden, zum Teil über schneebedeckte unwegsame Straßen. 7 200 Einwohner leben in dieser Stadt, vor Jahren waren es noch 18.000. Ein niederschmetterndes Bild, was sich uns hier zeigt. Wirtschaftlicher Aufschwung und Lösungen der sozialen Probleme sind kaum in Sicht.

Im 19. und 20. Jahrhundert war Anina das Zentrum des rumänischen Steinkohlebergbaus. Die wirtschaftliche Entwicklung und ein tödlicher Unfall 2006 führten letztendlich zur Schließung der Betriebe und in der Folge zum wirtschaftlichen Niedergang von Stadt und Region. Fast alle in der Blütezeit erstellten Wohngebäude stehen heute leer. Anina symbolisiert damit deutlich Armut und Unterentwicklung des osteuropäischen Landes.

Endlich in der Stadt angekommen, begann die Verteilung von 400 Päckchen. Die Helfer trafen auf wartende Kinder im Sitzkreis, andere stehend in der Klasse oder manche, die Weihnachtslieder sangen – allesamt mit erwartungsvollen, freudigen Augen. Das sind die schönsten Momente, wenn man die strahlenden Augen vieler Kinder, zum Teil mit Behinderung, und ihre Reaktionen sieht. Wenn Spielzeuge, Süßigkeiten oder andere kleine Dinge bestaunt und bejubelt werden. Ein Gefühl, als wenn man selbst wieder Kind ist und in die Zeit des Zaubers von Weihnachten zurückversetzt wird. Für mich ein absoluter Gänsehautmoment.

Mein persönliches Fazit ist klar: Ich hoffe, dass die Weihnachtspäckchen-Tradition der Stiftung Kinderzukunft in den nächsten Jahren in noch größerem Umfang fortgesetzt wird, damit mehr armen Kindern eine Freude zum Weihnachtsfest bereitet werden kann.“