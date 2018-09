Weinfest auf der Rosenhöhe: Besucher und Standbetreiber froh

Offenbach - Edle Tropfen, deftige Spezialitäten, laue Spätsommer-Temperaturen und ein musikalisches Programm waren die Zutaten des 20. Weinfestes auf der Rosenhöhe. Von Peter Klein

Glutrot stand die Sonne am Horizont, als Oberbürgermeister Felix Schwenke am Freitagabend das 20. Weinfest der Fußballabteilung der SG Rosenhöhe und ihres Fördervereins offiziell eröffnete. Scherzhaft bemerkte das Stadtoberhaupt: „Eigentlich darf erst ab jetzt offiziell Alkohol ausgeschenkt werden.“ Bereits am Vorabend hatten drei DJs fetzige Musik aufgelegt und damit vor allem jüngeres Publikum angezogen. „Naja, für mich in meinem Alter war das nichts“, bekannte Roland Wernig vom Vorstand der Fußballabteilung ganz ehrlich. Für die älteren Besucher ließen dafür am Samstagabend „Die Berjeler“ Heimatgefühle aufkommen. Während bei den jüngeren Besuchern vor allem die Cocktails sehr gefragt waren, gönnten sich andere eher edle Tropfen aus Rheinhessen und von der Nahe. Doch auch wer Gebrautes dem Gekelterten vorzog, kam auf seine Kosten.

Während im Zelt der Schuhmanns von Schmalzbrot bis Wildschweingulasch eher Deftiges über die Theke ging, hatten die Frauen des Vereins mehr als 100 Kuchen gebacken, die eifrige Abnehmer fanden. Erstmals dabei war ein Stand mit ungarischen Spezialitäten wie Langos.

Der Altweibersommer brachte Sonnenschein und Temperaturen bis 25 Grad auf die Rosenhöhe, er erinnerte noch einmal an den vorangegangenen Jahrhundertsommer. Auch für den Wein soll es, so heißt es immer wieder, ein Jahrhundert-Jahrgang werden. Andererseits ist aber von früher Ernte und gestressten Trauben zu lesen. Simon Lunkenheimer vom Weingut Ewald Lunkenheimer sieht es differenziert: „Es hängt viel von der Lage ab. Es gibt Lagen, die als beste Lagen gelten, denen war es einfach zu heiß. Andererseits ist auch die Frage, wie viel Wasser der Boden speichern kann.“ Aber er ist zufrieden, die Qualität sei gut, auch wenn es kein Massejahr werde. Den ersten Federweißen hat er schon einmal dabei.

Für Ute Feldmann vom gleichnamigen Weingut beginnt direkt nach dem Fest auf der Rosenhöhe die Weinlese. Die älteren Weinstöcke hätten längere Wurzeln und dadurch die Hitze gut überstanden, die jüngeren Rebstöcke aber hätten schon Trockenstress gehabt und werden als erstes abgeerntet. Auch sie erwartet einen guten Jahrgang. „Als ich ein Kind war, begann die Weinlese traditionell im Oktober, da merken wir auch beim Wein die Klimaveränderung“, so die Winzerin.

Zahlreiche Preise gab es bei der Tombola zu gewinnen. Der Hauptpreis, eine einwöchige Reise nach Ägypten wurde am Samstagnachmittag aus der Lostrommel gezogen. Na, da hat es ja mal die Richtigen getroffen“, sagt Frenki Bezjak vom Vorstand des Fördervereins, als er den Umschlag überreicht. Auch eine Viertelstunde nach ihrem Gewinn ringt Swetlana Miske noch nach Luft. Hauptberuflich arbeitet sie als Kurierfahrerin, am Wochenende betreibt sie mit ihrem Lebenspartner den Langos- Stand. Sie habe noch nie etwas gewonnen, erzählt sie, nur ihr Lebenspartner habe sie gedrängt, ein paar Lose zu kaufen. Außer Verwandtenbesuche in Ungarn habe sie bisher noch nie Urlaub gemacht, berichtet sie. „Mit vier Kindern war das einfach nicht drin und jetzt gleich sowas“, sagt sie immer noch fassungslos vor Glück.