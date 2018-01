Weißer Kastenwagen rammt Tankstellenvordach

Offenbach - Nachdem er mit seinem Fahrzeug das Vordach einer Tankstelle in Offenbach beschädigt, flüchtet ein bislang unbekannter Fahrer Richtung Innenstadt

In der Nacht zum Samstag fährt gegen 0.45 Uhr ein weißer Fiat Ducato auf das Gelände einer Tankstelle in der Bieberer Straße 170 in Offenbach. Wie die Polizei berichtet, will der Fahrer des Kastenwagens mit polnischer Zulassung neben den Haupteingang fahren, unterschätzt dabei aber die Höhe seines Fahrzeugs und beschädigt deshalb mit dem Führerhaus das Vordach. Der 30 bis 35 Jahre alte Mann von kräftiger Statur steigt wohl auch noch aus und begutachtet den Schaden von rund 5000 Euro. Allerdings setzt er sich dann wieder in seinen Wagen und fährt mit quietschenden Reifen in Richtung Innenstadt davon. Laut Polizei ist der Fahrer mit einer blauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Die Beamten suchen jetzt mögliche Zeugen der Unfallflucht. Wer etwas gesehen hat, soll sich mit Hinweisen unter der 06183/91155-0 melden. (jo)

So viel kosten Sie die zehn größten Verkehrssünden Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa