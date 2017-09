Weiter zu viele Kinder in Armut

Die Stadtverordnete Susanne Schmidt nennt es erfreulich, dass ihr Anteil im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent gesunken ist. Besonders positiv sei der starke Rückgang bei den Kindern unter drei Jahren um 4,1 Prozent. „Aber wir müssen uns weiter anstrengen, denn die Zahlen sind weiterhin zu hoch“, betont sie.

Die Kinderarmut macht für die Grünen auch deutlich, wie wichtig es ist, mehr Frauen in Arbeit zu bringen. Denn mit dem Einkommen von Müttern steige das Familieneinkommen insgesamt, was auch die Situation der Kinder verbessere. Dem Bericht entnehmen sie, wie wichtig dafür passgenaue Kinderbetreuung ist. „Insofern ist die Stadt auf dem richtigen Weg, wenn wir damit beginnen, in der Hafenkita und der MAN-Kita flexible Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr anzubieten“ so Schmitt weiter.