Weitere Geschwindigkeitskontrollen in Bieberer Straße

Offenbach - Der seit Anfang April laufende Pilotversuch für saubere Luft in der Bieberer Straße, zwischen Mathildenstraße und Bahnüberführung Hebestraße, wird weiter von Geschwindigkeitsmessungen begleitet. Weitere Markierung oder Beschilderungen, wie von Anwohnern gefordert, wird es jedoch nicht geben.

Wie das Ordnungsamt mitteilt, sind weitere Seitenradar-Messungen vorgesehen um zu überprüfen, ob sich Autofahrer an Tempo 30 halten. Auch mit Geschwindigkeitsüberwachungen und gegebenenfalls Bußgeld müsse während des einjährigen Pilotversuchs jederzeit gerechnet werden. Bislang gibt es in Sachen Verkehrsdisziplin auf dem Pilotabschnitt offenbar nichts zu meckern: Ein Großteil der Autofahrer halte weitgehend ans Tempolimit, heißt es. Zugleich erteilt das Stadtplanungsamt weiteren Markierungen vorerst eine Absage. Maßnahmen wie das Anbringen von Tempo-30-Bodenmarkierungen in der angrenzenden Gerberstraße seien für den zeitlich befristeten Versuch nicht notwendig.

„Sollte die Regelung dauerhaft beibehalten werden, kann über eine solche Markierung aber neu nachgedacht werden“, sagt Oberbürgermeister Horst Schneider. Rechtlich sei der Streckenabschnitt ohnehin von Tempo-30-Zonen zu unterscheiden, ergänzt er. Letztere dürften in der Regel nur Straßen ohne ampelgesteuerte Kreuzungen umfassen. Die Bieberer sei als innerörtliche Vorfahrtsstraße jedoch nicht Teil der Tempo-30-Zone, die in der Gerberstraße beginne. Der öffentlich geäußerten Anregung, während des Versuchs die Ampelanlage an der Kreuzung Gerberstraße/Bieberer Straße abzuschalten, könne die Stadt nicht entsprechen. „Die Ampelanlage dient unter anderem der Schulwegsicherung für die Kinder der Mathildenschule“, so Schneider. (mad)