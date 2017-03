Weltfrauentag: Polizistinnen über Wandel und Chancen im Beruf 

Offenbach - Waffe tragen, Streife fahren, Verbrecher jagen: Die Polizei ist längst keine Männerdomäne mehr. Zum heutigen Weltfrauentag erzählen drei Beamtinnen des Präsidiums Südosthessen in Offenbach über ihre Karriere, über Klischees und scheinbare körperliche Unterlegenheit. Von Sarah Neder

Als Ilona Kärtner, heute Kommissariatsleiterin beim Polizeipräsidium Südosthessen, 1984 nach der Ausbildung auf ihre Dienststelle kommt, ist sie die erste Frau dort. Und ist nicht gerade willkommen. „Wir wollten nie eine Frau, wir haben uns mit Händen und Füßen gegen Sie gewehrt“, begrüßt sie der Dienstgruppenleiter. Auch unter den anderen Kollegen seien die Vorbehalte groß gewesen, erinnert sich Kärtner: „Zunächst wollte keiner mit mir rausfahren.“

Solch offene Ablehnung hat Kollegin Andrea Ackermann, die 1983 ihre Ausbildung begonnen hatte und heute in der Pressestelle des Präsidiums arbeitet, nicht erfahren. Jedoch kann sie sich auch noch an die anfängliche Unsicherheit im Kollegium erinnern. „Als die ersten Frauen mit auf Streife gingen, zweifelten viele daran, dass wir dem körperlich gewachsen wären“, sagt sie. „Wir mussten uns die Akzeptanz erst erarbeiten.“

In einer Dezembernacht im Jahr 1984 verdient sich Ilona Kärtner die Anerkennung der Männer. Sie und ihr Kollege werden zu einem Familienstreit gerufen. „Der Typ war total besoffen und hat Widerstand geleistet“, schildert sie, „doch ich habe meinen Mann gestanden – das war der Wendepunkt.“ Mit dem Wandel in den Köpfen wandelte sich auch die Institution Polizei: Getrennte Toiletten, Umkleiden und Ruheräume wurden nach und nach auf den Dienststellen eingerichtet. Was heute als selbstverständlich gilt, das gab es zuvor nicht. Knapp 30 Jahre später sind Frauen fester Bestandteil auf allen Ebenen der Polizei. Etwa 20 Prozent der hessischen Beamten sind weiblich, Tendenz steigend.

Zur jüngeren Generation gehört Anke Hügel. 2008 ist sie mit einem Studium an der Polizeihochschule in ihren Beruf eingestiegen, nach dem Diplom als Verwaltungswirtin fährt sie jahrelang Streife. Mittlerweile arbeitet sie bei der Pressestelle und füttert die sozialen Medien mit Informationen aus dem Präsidium. Nicht nur ihre Aufgaben seien andere, auch der Beruf im Allgemeinen habe sich sehr gewandelt: „Es wird immer wichtiger, mit dem Kopf zu arbeiten und nicht mit dem Körper“, sagt die 28-Jährige und fügt hinzu: „Auch für Männer.“

Das sei unter anderem ein Verdienst der Frauen, glaubt Andrea Ackermann: „Wir haben da ganz neue Akzente gesetzt; denn reden ist unsere wichtigste Waffe.“ Die 53-Jährige verdeutlicht, dass die beruflichen Gegebenheiten heute für beide Geschlechter sehr gerecht seien: „Es gibt das gleiche Geld für die gleiche Leistung und es gibt die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten.“

An ihrer eigenen Karriere macht Ackermann auch die Familienfreundlichkeit ihres Arbeitgebers Land Hessen fest. Nach der Geburt ihres Kindes wechselt sie in den Innendienst, teilt sich eine Stelle mit einer Kollegin, die ebenfalls gerade Mutter geworden ist. „Die Flexibilität ist unfassbar“, schwärmt sie.

Kind und Beruf konnte auch Ilona Kärtner gut miteinander in Einklang bringen. Nach dem Familienzuwachs wechselt sie zur Kripo und in den gehobenen Dienst. Seit 2014 leitet sie das Kommissariat 22 für Kraftfahrzeug-Delikte. „Eine sehr männerlastige Abteilung“, sagt die Beamtin schmunzelnd.