Weltkriegsbombe am Kaiserlei mit lautem Knall entschärft

1500 Anwohner betroffen, A661 gesperrt

+ © Georg Die Weltkriegsbombe (unter einer Plane) am Kaiserlei in Offenbach. © Georg

Offenbach - Bei den Bauarbeiten am Kaiserlei-Kreisel in Offenbach ist am Donnerstagnachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. In der Nacht zum Freitag wird diese erfolgreich entschärft - mit einem lauten Knall. Von Damian Robota