Weltreise am Offenbacher Mainufer

Gut besuchtes Fest der Vereine am Mainufer: 97 Gruppierungen präsentieren sich Tausenden Besuchern.

Offenbach – Eintauchen in andere Kulturen, sich durch die Küchen der Welt probieren und dabei die eigene Stadt besser kennenlernen, während die Sonne, gebrochen von den Rauchschwaden der unzähligen Grillfeuern das Viertel in ein ganz besonderes Licht taucht.

Es ist genau diese Mischung, die für den Zauber des traditionellen Offenbacher Mainuferfests verantwortlich ist. Und dieser Magie verfällt wohl jeder, der sich dort einmal durch das dichte, aber gut gelaunte Gedränge geschoben hat. Die Folge: Die Zahl der Mainuferfest-Fans wächst unaufhörlich.

Am Wochenende hatten die Offenbacher Vereine wieder aufgefahren. Zum 35. Mal präsentierten sie an großen, kleinen, lauten, leisen, bunten oder auch förmlichen Infoständen all das, was ihren Verein, ihre Gruppierung ausmacht – in diesem Jahr 97 an der Zahl.

Ganz vorne mit dabei und wohl auch der Publikumsmagnet schlechthin: Die Kulturvereine der vielen verschiedenen Nationen, die in Offenbach zuhause sind. Und da gefühlt fast jede Nation auch ihren eigenen Kulturverein pflegt, machten sie die paar 100 Meter Mainstraße zwischen Herrnstraße und Kirchgasse zu einer Weltreise – nicht nur in kulinarischer Hinsicht.

Los geht es schon auf den ersten Metern vom Hafen kommend mit einer Melodie, die vom Kroatischen Kulturverein herübergetragen wird, sich mit dem Duft frisch gegrillter Cevapcici vermischt und den Flaneur zumindest im Geist direkt an die Adria beamt. Nur ein paar Schritte weiter ändert sich der Musikrhythmus deutlich. Und auch der Duft, der von den riesigen Grills ausgeht, auf denen an die 50 mit Meersalz bestreute Sardinen in Gitterkörben vor sich hinbrutzeln, während daneben ganze Mini-Tintenfische darauf warten, goldbraun mit einer Knoblauch-Petersilien-Ölmischung beträufelt zu werden. Allein um diese Leckereien der portugiesischen Folkloregruppe „Santa Marta“ zu probieren, kommen jedes Jahr wieder Hunderte zum Mainuferfest und reihen sich geduldig und mit einem eiskalten „Super Bock“ in der Hand in die am Samstagabend 30 Meter lange Schlange ein.

Sind die Sepias verputzt, wartet schon der Nachtisch in Form eines starken Kaffees beim Deutsch-Eritreischen Verein. Senait Drar und Selam Tecne rösten an einem Schautisch zuerst die hellgrünen frischen Kaffeebohnen in einer kleinen Metallpfanne. Gerade so viele, damit es für eine der traditionellen Kaffeekannen reicht. Was nach dem kunstvollen überbrühen in die espressogroßen Tassen fließt, ist stark, aber trotzdem sanft im Geschmack – und genau das Richtige, um sich für das zu rüsten, was das Mainuferfest noch zu bieten hat. Vorbei an einer Vorführung des Judoclub Samurai, wo ein paar Schwarzgurte halsbrecherische Falltechniken auf weichen Matten demonstrieren und dem Tanzclub Swing Jets, dessen männliche Parts mal eben ihre Partnerinnen durch die Luft wirbeln. An der Seniorenhilfe, die mit gestrickten Socken und Kuschelbären so manche Familie mit kleinen Kindern zum Anhalten und Stöbern bringt. Hin zum Stand des FC Asteras, der mit seiner blau-weißen Aufmachung und griechischen Klängen spätestens dann beim Anblick der knapp 50 Souflaki-Spieße auf dem überdimensionalen Rost klarmacht, dass hier Offenbachs große Griechencommunity zuhause ist, deren Männer sich von der Mainuferfeststimmung beseelt um den Grill scharen, während von weiter her schon wieder ein neuer Essensduft herüberweht. Ursprung ist der Verein Bangladeshi, der mit frittiertem Gemüse die Aufmerksamkeit der mittlerweile fleischmüde gewordenen Festbesucher auf sich zieht. Zum Abschluss wartet dann noch am Stand des Angelsportvereins, dessen Grillfeuer einen ganz besonderen Überbau bietet, eine Leckerei zum Mitnehmen. „Steckerl-Fisch“ heißen die nicht aus dem Main stammenden Makrelen, die von Frank Beltsohn und Oliver Heim nach österreichischer Tradition zubereitet werden. Sind sie gar, werden die fettigen Fische sicher in dickes Packpapier gewickelt. Einer landet als Proviant bei einem 82-jährigen Offenbacher Festbesucher – für die Heimreise. „Ich bin ja nicht so für exotisches Essen, aber beim Mainuferfest hab ich mich schon durch die Küchen der ganzen Welt probiert.“