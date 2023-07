Wenn die Seele erste Hilfe braucht

Von: Veronika Schade

Zu erkennen an ihren violetten Jacken: Die Notfallseelsorger Thomas Unkelbach (links) und Reinhold Kovacs betreuen Menschen in Stadt und Kreis Offenbach. © Schade

Es sind Situationen, die will man sich lieber gar nicht so genau vorstellen. Wenn ein nahe stehender Mensch plötzlich verstirbt, wenn man Zeuge oder Teil eines furchtbaren Geschehnisses wird und die Seele akut Hilfe braucht. Dann sind sie zur Stelle: Notfallseelsorger. Unter dem Titel „Ersthelfer für die Seele“ gewährten beim Verein Treffpunkt Friedhof Offenbach Reinhold Kovacs von der psychosozialen Notfallversorgung und Krisenintervention beim Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Offenbach und Diakon Thomas Unkelbach von der katholischen Notfallseelsorge in Stadt und Kreis Offenbach Einblicke in ihre Tätigkeit.

Offenbach - Die beiden gehören zum Leitungsteam der Kooperation aus DRK, Evangelischer und Katholischer Kirche, die seit 1996 besteht. Kovacs ist ein Mann der ersten Stunde, eine persönliche Erfahrung führte ihn zu der Aufgabe. Unkelbach ist seit neun Jahren dabei. Um die 20 Mitarbeiter umfasst das Team – alle tun dies ehrenamtlich in Rufbereitschaft neben ihrer Berufstätigkeit. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Die Dienstpläne sind in drei Schichten aufgeteilt, sodass jeweils zwei Kollegen gemeinsam zum Einsatz aufbrechen können. Die Zahl der Einsätze schwankt, 2019 waren es circa 120, vergangenes Jahr etwa 50.

Die Öffentlichkeit verbindet den Begriff Notfallseelsorger am ehesten mit schrecklichen Ereignissen wie der Loveparade-Tragödie 2010 oder dem Zugunglück bei Eschede vor 25 Jahren. Das sind absolute Ausnahmen, sonst geht es unspektakulär zu. „Meist sitzen wir nach einem plötzlichen Todesfall bei der hinterbliebenen Person im Wohnzimmer“, sagt Kovacs. Und zwar, nachdem die Arbeit von Polizei oder Rettungsdienst beendet ist. Die – oder auch der Notarzt – sind es, die sie über die Leitstelle anfordern, wenn sie eine Notwendigkeit erkennen.

Ihre Aufgabe besteht darin, die Angehörigen in ihrer Ausnahmesituation aufzufangen und zu schauen, was vorrangig zu tun ist. Gemeinsam organisieren sie die nächsten Schritte, aktivieren Familie oder Nachbarn. „Es geht darum, die Betroffenen handlungsfähig zu machen, denn im ersten Moment stehen sie völlig neben sich“, erläutert Unkelbach. „Wir finden jemanden, der danach weiterhelfen kann, motivieren sie zu handeln. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe.“

Die Devise lautet: So lange wie nötig, so kurz wie möglich. „Es kommt vor, dass wir nach wenigen Minuten den Einsatz beenden können“, berichtet Kovacs. Wie etwa bei der Großfamilie, in der guter Zusammenhalt besteht. Manchmal kommt es vor, dass die Betroffenen sich verweigern, kein Gespräch wünschen. Aber meist wird das Angebot dankbar angenommen.

Sein längster Einsatz bisher dauerte fünf Stunden. „Gerade in der Großstadt gibt es Menschen, die haben kaum soziales Umfeld, da gibt es wenige Anhaltspunkte“, so der Kriseninterventions-Chef. „Wir gehen, wenn wir das guten Gewissens tun können.“ Manche wünschten ein kleines Gebet, eine Aussegnung – dann sei es von Vorteil, wenn ein Kollege von der Kirche dabei sei. Aber grundsätzlich tritt man neutral auf und selbstverständlich konfessionsübergreifend.

Ob Suizid, plötzlicher Kindstod, ein Verkehrsunfall oder ein Gewaltverbrechen – was die Notfallseelsorger mitbekommen, kann sehr belastend sein. In ihrer Ausbildung lernen sie, damit umzugehen, jedem Einsatz folgt eine Nachbesprechung. Jeder hat seine Art, mit dem Erlebten unmittelbar danach umzugehen – etwa durch kleine Rituale wie eine langsame Heimfahrt mit Umwegen, das bewusste Ablegen der getragenen Kleidung, die Dusche danach. „Wenn ich das Einsatzprotokoll abgebe, ist es für mich wie ein Loslassen“, sagt Unkelbach. Auch sein Kollege betont, dass es beim Einsatz nicht darum geht, eine persönliche Beziehung aufzubauen. „Was wir machen, ist ein betreuendes Gespräch in einer Akutsituation. Danach ist unsere Arbeit abgeschlossen. Wir bieten keine Therapie.“ An entsprechende Stellen verweisen sie bei Bedarf durchaus.

Eindrucksvoll schildert eine Frau im Publikum ein Erlebnis. Vor vielen Jahren wurde sie Zeugin eines Suizids – jemand stürzte sich aus dem Offenbacher Rathaus und prallte nur wenige Meter von ihr entfernt auf dem Boden auf. „Das Geräusch und den Anblick werde ich nie vergessen.“ Sie habe den Rettungsdienst alarmiert, den Leichnam vor gaffenden Passanten geschützt, bis der Notarzt kam. „Irgendwie habe ich funktioniert. Aber im Nachhinein weiß ich, ich hätte jemanden gebraucht, der sich um mich kümmert.“

Infos im Internet www.krisenintervention-offenbach.de; www.notfallseelsorge-offenbach.de

Noch heute, so bedauern Unkelbach und Kovacs, hätten die Einsatzkräfte nicht immer auf dem Schirm, dass in solchen Situationen ein Notfallseelsorger gerufen werden sollte. Deshalb bieten sie auch dort immer wieder Veranstaltungen an, um sich ins Bewusstsein zu bringen.

Manchmal bedürfen aber die Einsatzkräfte selbst der seelischen Ersthilfe. Schwer Verletzte, Sterbende oder Tote zu sehen, sie zu bergen – das ist nichts, was man danach einfach wieder vergisst. Für die Notfallseelsorger gibt es eine entsprechende Weiterbildung.

Nachwuchssorgen haben die Offenbacher nicht, erst kürzlich schlossen sieben neue Helfer ihre Ausbildung ab. Weitere Interessenten sind dennoch willkommen. Voraussetzung: ein Mindestalter von 23 Jahren und eine gefestigte Persönlichkeit.

