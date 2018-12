So wird in den Werkstätten Hainbachtal gearbeitet

Offenbach - Heute ist Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Ein guter Grund, dem größten Arbeitgeber für Behinderte in Stadt und Kreis einen Besuch abzustatten – den Werkstätten Hainbachtal. Von Veronika Schade

Für mehr als 700 Menschen sind deren Standorte täglicher Anlaufpunkt und ermöglichen ihnen Beschäftigung und Anerkennung. Auch namhafte Firmenkunden schätzen die Dienste der Werkstätten. „Emsig“ ist der Begriff, der einem bei der Führung durch die Werkstätten Hainbachtal im Wald zwischen Offenbach und Heusenstamm in den Sinn kommt. Menschen, denen ihre geistige Behinderung mal mehr, mal weniger anzumerken ist, wuseln umher oder sitzen konzentriert am Tisch, um Werkzeugteile zu sortieren. Und jeder strahlt, wenn der Besucher ihn nach seiner Arbeit fragt oder gar die Kamera zückt.

Gäbe es die Werkstätten nicht, bliebe vielen dieser Menschen der Weg in den Arbeitsmarkt versperrt. Dennoch, so betont Stefan Schuster, handelt es sich bei der Beschäftigung dort um keine Einbahnstraße. „Gesetzlicher Anspruch ist es, jeden möglichst nah an den ersten Arbeitsmarkt zu bringen.“ Rund zehn Prozent der Mitarbeiter arbeiten in Firmen außerhalb der Werkstätten. Doch fest angestellt werden sie nur selten. Schuld daran seien gesetzliche Unklarheiten, etwa die Frage nach der Rente. „Hinzu kommen leider immer noch gesellschaftliche Vorbehalte“, bedauert der Abteilungsleiter für begleitende Dienste.

+ Zur Weihnachtszeit entstehen in der Holzwerkstatt in Handarbeit unter anderem diese Holzelche – einer der Preise bei unserer Verlosung. © Schade Dabei sei ihre Arbeitsleistung keineswegs zu unterschätzen. „Wir müssen genauso Qualität produzieren wie jeder andere Betrieb“, weiß der Abteilungsleiter. Die behinderten Mitarbeiter tun dies mit ungewöhnlicher Hingabe und viel Geschick. „Jeder Mensch hat das Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu tun. Hier haben sie die Möglichkeit dazu.“ Das Leistungsspektrum umfasst Konfektionierung, Montage und Metallbearbeitung, Wäscherei, Holzwerkstatt, Garten- und Landschaftspflege. Kunden sind kleine Unternehmen, aber auch Kitas, Hotels, der Bauhof bis hin zu IKEA.

Die Mitarbeiter übernehmen viele Aufgaben, an denen Maschinen versagen. Sie stecken Bordbücher und -zubehör für Deutschlands größte Fluggesellschaft in die Hüllen, sortieren und verpacken diverse Kleinteile etwa für Werkzeugproduzenten, falten Stadtpläne. In der Wäscherei reinigen und glätten sie täglich zwei bis drei Tonnen Wäsche von Hotels und Krankenhäusern. Handwerkliches Geschick ist in der Schreinerei gefordert: Es entstehen Paletten für den Baumarkt, Kisten aller Art, Meditationshocker und, jetzt zur Weihnachtszeit, Dekoratives wie Sterne und Holz-Elche.

Kostenträger sind der Landeswohlfahrtsverband und die Agentur für Arbeit. Rund 200 Euro verdient ein Werkstatt-Mitarbeiter durchschnittlich im Monat. Der Fahrdienst sowie Mittagessen sind für jeden dabei. „Die Löhne generieren wir über die Einnahmen von den Firmen. Als gemeinnütziges Unternehmen zahlen wir über 90 Prozent aus“, so Schuster. Außerdem übernehmen die Werkstätten den Pflegesatz für jeden Mitarbeiter. Dieser ist nach fünf Hilfebedarfsstufen gestaffelt.

Es gibt Vollzeit- und Teilzeitstellen, wobei die Vollzeitstelle sieben Stunden am Tag beinhaltet. Die Arbeitszeiten sind fest, gleiche Abläufe und Strukturen sind für die meisten Mitarbeiter ein Muss. Eine Ausnahme bildet die Arbeit in den Cafés Waldcafé und Frieda (im Büsingpark), wo auch abends und am Wochenende Schicht ist. Die beiden Cafés sind in Offenbach bekannt und beliebt, machen einen wichtigen Teil der öffentlichen Wahrnehmung der Werkstätten aus.

+ © Schade Seit 2015 betreiben die Werkstätten als Tochter der AWO die inklusive Kita „Fuchsbau“. Damals völliges Neuland für sie, wurde die Einrichtung so gut angenommen, dass derzeit in direkter Nachbarschaft bereits die nächste entsteht, eine Grundschule. Zum Schuljahr 2019/20 soll der Betrieb losgehen. „Wir suchen noch Lehrkräfte und eine stellvertretende Schulleitung“, teilt Sprecherin Jana Holecek mit.

Bei der Eröffnung wird es sicher wieder musikalisch, denn auch in dieser Hinsicht haben die Werkstätten einiges zu bieten. Ihre Combo „Die irren Typen“ hat bei einen Europäischen Wettbewerb für Bands mit Behinderung gewonnen, auch die Auftritte der Formation „Jane Doe“ garantieren beste Stimmung. Zudem gibt es mehrere Sportgruppen – und Ambitionen. So suchen die Boccia-Teams nach Sponsoren für die Errichtung eines Platzes. Keine leichte Aufgabe. Aber Herausforderungen zu meistern, das ist in den Werkstätten Hainbachtal Alltag...

