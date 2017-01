Drei Mal in Wohnungen eingestiegen

Offenbach - Wie Einbrecher am Mittwochabend im Brunnenweg in eine Wohnung im Hochparterre gekommen sind, gibt der Polizei noch Rätsel auf. Vermutlich öffneten sie zwischen 15 und 19 Uhr ein gekipptes Fenster.

In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume und entkamen mit Schmuck und einem hochwertigen Handy. Schmuck war auch die Beute im Offenbacher Westend. Dort stiegen Unbekannte ebenfalls am Mittwoch in der Zeit von 17.45 bis 19. 45 Uhr auf einen Balkon in der Körnerstraße, schoben den Rollladen hoch und gelangten so in die Wohnung. Bereits am Montag zwischen 13.30 Uhr und 0 Uhr suchten Diebe eine Wohnung im Kaiserlei heim. Als die Eigentümerin ihre Tür öffnen wollte, fand sie diese von innen mit einer Kette verschlossen vor. Später stellte die 33-Jährige fest, dass die ganze Wohnung durchwühlt war und Bargeld fehlte. Offenbar waren die Täter auch dort über den Balkon ein- und ausgestiegen. Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, sich unter Tel. 069/80981234 bei der Kripo zu melden. (san)

