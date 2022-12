Wetter an den Feiertagen: Kommt der Weihnachtsmann in kurzer Hose?

Von: Florian Dörr

Nach Eisregen zum Wochenstart: Können wir an Weihnachten in Offenbach die Jacken im Schrank lassen? Wetter-Experten sind sich einig.

Offenbach - Das Wetter an Heiligabend sorgt seit jeher für Diskussionen lange im Voraus. Wird es Weiße Weihnachten geben? Oder doch wieder Schmuddelnass wie immer? Inzwischen - kurz vor den Festtagen - sind sich die Experten für Offenbach und Umgebung einig: Schnee ist von Heiligabend in diesem Jahr ähnlich weit entfernt wie Weihnachtsgans von Schonkost.

So erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, auch im Rückblick auf Blitzeis und Frost in den vergangenen Tagen: „Das Wetter legt eine komplette Kehrtwende hin. Plötzlich ist die milde Westwetterlage wieder voll da.“ Auch die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach prognostizieren für Heiligabend in Hessen: „Höchstwerte 8 bis 12, im Bergland um 6 Grad.“ Fast schon traditionelles Weihnachts-Wetter also. Was Offenbach und Umgebung ebenfalls erwartet: Starker Wind und womöglich sogar Regen, Regen, Regen.

Wetter an Weihnachten in Offenbach: Zweistellige Plusgrade sollten niemanden überraschen

Doch nach der Wetter-Wende von Eisregen zu milden Temperaturen steht womöglich eine weitere an: Denn laut Vorhersage von Jung und Q.met gehen die Temperaturen nach den Feiertagen eventuell wieder deutlich nach unten.

Heiligabend 6 bis 13 Grad 1. Weihnachtsfeiertag 6 bis 12 Grad 2. Weihnachtsfeiertag 7 bis 15 Grad 27. Dezember 5 bis 11 Grad 28. Dezember 2 bis 6 Grad 29. Dezember 0 bis 5 Grad 30. Dezember -1 bis 3 Grad Silvester -3 bis 2 Grad

Weihnachts-Wetter in Offenbach: Winter legt Pause ein - Rückkehr zum Jahreswechsel?

Bedeutet: Der Winter in Offenbach würde lediglich Weihnachtsferien einlegen, bevor er zum Jahreswechsel zurückkommt. Allerdings stehen hinter den Zahlen noch gewisse Fragezeichen, wie der Diplom-Meteorologe zu verstehen gibt: „Einige Wettermodelle berechnen wieder einen starken Temperaturrückgang Richtung Silvester. Ein eisiger, kalter Jahreswechsel scheint gar nicht so unwahrscheinlich.“ Eine genaue Einschätzung sei aktuell noch schwierig.

Sicher ist derweil, dass Langfristprognosen einen deutlich zu warmen Dezember vorausgesagt hatten. Bislang war er deutlich kälter als gewöhnlich. (fd)