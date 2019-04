Hoch "Katharina" sorgt für sommerliche Ostern - Temperaturen bis 25 Grad

Die Aussichten fürs Osterwochenende könnten für Hessen nicht besser sein. Es wird sommerlich warm.

Sonne satt zu Ostern

Kein Regen vorhergesagt

Sommerliches Wetter

Update, 18. April, 14:13 Uhr:Kein Regen, kaum Wolken, frühsommerliche Temperaturen - die Hessen können sich auf ein sonniges Osterwochenende freuen. Bis zu 25 Grad soll es warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Nachts kühlt es aber noch auf einstellige Temperaturen ab.

Das schöne Wetter über Ostern ist laut DWD einem Hoch mit Schwerpunkt über Skandinavien zu verdanken, das warme und trockene Luft nach Hessen bringt. Schon am Donnerstag erreichten die Temperaturen 17 bis 22 Grad, und in den kommenden Tagen sollen diese Werte noch übertroffen werden. Nachts allerdings kühlt es deutlich ab.

Sommerliche Temperaturen bis 25 Grad möglich

Am Karfreitag sollen im Rhein-Main-Gebiet die Temperaturen auf bis zu 25 Grad klettern. Der Wind weht mäßig. Im restlichen Bundesland sagten die Meteorologen 19 bis 24 Grad voraus. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen dann auf neun bis vier Grad.

+ In den kommen Tagen erwartet uns schönes Oster-Wetter. © dpa

Für Samstag erwarten die DWD-Experten 20 bis 23 Grad, im Rhein-Main-Gebiet erneut bis zu 25 Grad. Nachts kühlt es wieder auf neun bis vier Grad ab. Auch der Ostersonntag wird bei Temperaturen von 20 bis 24 Grad sonnig und trocken.

Update, 17. April, 10:15 Uhr: Was für Aussichten für Ostern: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet in den kommenden Tagen viel Sonne und beinahe sommerliche Temperaturen. Laut Vorhersage sind in dem kommenden Tagen Höchstwerte von bis zu 25 Grad möglich. Verantwortlich für das außergewöhnlich milde Wetter ist ein kräftiges Hochdruckgebiet über Skandinavien.

Erstmeldung, 16. April, 13:06 Uhr: Offenbach - Passend zur Ostereiersuche wird es am Wochenende in Hessen warm und frühlingshaft. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte, soll es ab Freitag viel Sonne im Land geben. Bis auf 24 Grad sollen die Temperaturen über die Feiertage klettern. Erst ab Sonntag können laut Angaben einige lockere Wolken dafür sorgen, dass sich der Himmel nicht mehr ganz so strahlend blau zeigt.

+ Über Ostern soll es viel Sonne geben. © Frank Rumpenhorst/dpa

"Ein überwiegend sonniger und sehr milder Karfreitag und Ostersamstag ist relativ sicher. Dass es auch am Ostersonntag und -montag überall so weitergeht, ist nicht unwahrscheinlich, aber noch unsicher", sagte am Montag der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Robert Hausen.

Sonne satt über Ostern - milde Temperaturen

Bereits die Karwoche startet laut DWD landesweit mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 18 Grad. Dienstag und Mittwoch bleibe es niederschlagsfrei und mild. Kalt und frostig wird es laut DWD nur in den Nächten. In Nordhessen könne es nachts Tiefsttemperaturen von bis zu -1 Grad und Bodenfrost geben.

Im Südwesten Hessens könne es am Mittwoch zeitweise regnen, so der DWD. Im Rest des Landes bleibe es heiter und wolkenlos. Den vorerst wärmsten Tag der Woche erlebt Hessen bei bis zu 21 Grad am Gründonnerstag.

Bis Ende der Woche weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Osten.

Lesen Sie auch:

Vermisst: Familienvater verschwindet beim Gassi gehen

Es sollte ein abendlicher Gassi-Lauf mit dem Hund werden. Plötzlich kehrt der Hund zurück - ohne sein Herrchen. Von Lukasz Studzinski fehlt jede Spur.

Explosion heftiger als gedacht? Hunderte Fische im Main verendet

Hunderte Fische haben bei der Explosion der Weltkriegsbombe am Sonntag ihr Leben verloren. Die kleineren Warn-Explosionen vor der eigentlichen Sprengung haben jedoch stattgefunden. Dies wurde angezweifelt.

dpa