Extreme Hitzewelle rollt durch Hessen: Bricht sie alle Rekorde?

Hitzewelle! Experten erwarten Rekordtemperaturen in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gefahren.

Rekordtemperatur im Juni

Waldbrandgefahr steigt deutlich

Starke Wärmebelastung im Rhein-Main-Gebiet

Montag, 24.6., 14.45 Uhr: Die Hitzewoche hat mit dem Montag offiziell begonnen, schon in den vergangenen Tagen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor der anrollenden Hitzewelle gewarnt.

Die Stadt Offenbach hat eine offizielle Hitzewarnung herausgegeben, mit der sie vor möglichen Risiken und Gefahren warnt, denn besonders gefährlich ist die Hitze für Kinder, chronisch Kranke und ältere Menschen. Für Ende der Woche erwarten Meteorologen Temperaturen von bis zu 40 Grad. Bis einschließlich Mittwoch wird es jeden Tag heißer“, sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser. Er sei sich relativ sicher, dass der Junirekord von 38,2 Grad geknackt werde.

Waldbrandgefahr steigt deutlich im Rhein-Main-Gebiet

Am Montagmittag erreicht die UV-Strahlung vor allem in Südhessen ungewohnt hohe Werte, wie der DWD auf seiner Internetseite mitteilt. Am Dienstag soll die UV-Intensität aber wieder etwas abklingen, bleibt aber trotzdem noch alarmierend hoch.

Achtung: Heute und die kommenden Tage besteht eine erhöhte Waldbrandgefahr. Besonders das Rhein-Main-Gebiet erwärmt sich aufgrund der Sandböden um einiges schneller als der Rest des Bundeslandes.

Zur Erinnerung: Zwischen März und Oktober herrscht im Wald absolutes Rauchverbot, auch sollten Waldbesucher keine Glasflaschen liegen lassen - diese wirken im schlimmsten Fall wie Brenngläser.

