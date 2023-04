Wetter um Offenbach und Hanau: Kälteeinbruch und vereinzelt Schneeregen - Gibt es „Weiße Ostern“?

Von: Christoph Sahler

An Ostern soll es kalt werden. © Patrick Pleul/dpa

Zum Start in den April bleibt das Wetter um Offenbach und Hanau regnerisch und kalt. Diplom-Meteorologe Dominik Jung sagt Nachtfrost und Schneeregen bis Ostern voraus.

Offenbach/Hanau - Ein Blick auf den Kalender zeigt: Der April ist da und mit ihm eigentlich auch der Frühling. Doch wer sich auf schönes Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad rund um Offenbach und Hanau gefreut hat, wird in den kommenden Tagen enttäuscht werden. Das sagt zumindest Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Nach dem verregneten ersten Aprilwochenende, wird gibt es ab Montag (3. April) „fast täglich in den meisten Teilen von Deutschland Frost“, sagt Jung voraus. „Damit ist wieder Scheibenkratzen angesagt. Bis Ostern ist keine deutliche Erwärmung in Sicht.“

Wohl kein Frühlingswetter an Ostern um Offenbach und Hanau

Ab der Nacht auf Montag werde es in ganz Deutschland zu Frost kommen, berichtet der Diplom-Meteorologe: „Und das bis Gründonnerstag oder sogar Karfreitag. Warmes Frühlingswetter ist eine absolute Fehlanzeige in der Karwoche. Gründonnerstag deuten sich sogar wieder Schneeregen- und Graupelschauer an. Das Osterfest ist weiterhin unklar.“

Über die anstehenden Osterfeiertage solle es auch um Offenbach und Hanau zwar freundlicher werden, aber nicht unbedingt wärmer. „Auch der Ostersonntag bringt in der Früh vermutlich leichten Frost. Dafür könnte es aber als Ausgleich tagsüber recht viel Sonnenschein geben“, sagt Jung. Mehr als 10 bis 15 Grad am Tag seien jedoch kaum drin.

Montag: 4 bis 10 Grad, viel Sonnenschein und trocken

4 bis 10 Grad, viel Sonnenschein und trocken Dienstag: 6 bis 11 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken

6 bis 11 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken Mittwoch: 7 bis 11 Grad, mal Sonne, mal Wolken und trocken

7 bis 11 Grad, mal Sonne, mal Wolken und trocken Gründonnerstag: 4 bis 10 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kurze Schauer, teilweise mit Schnee bis ganz runter

4 bis 10 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kurze Schauer, teilweise mit Schnee bis ganz runter Karfreitag: 5 bis 11 Grad, durchwachsen, kaum Sonne, viele Wolken, einzelne Schauer

Mit dem April-Anfang schaut Jung auch zurück auf den März. Dieser sei zu warm gewesen: „Das klingt paradox. Die meisten Menschen empfinden diesen März als kalt und unfreundlich. Das mag unter anderem an der fehlenden Sonne liegen. Der März 2022 war einer der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und sehr trocken. Nur ein Jahr später das genaue Gegenteil: Sehr nass und viel zu wenig Sonnenschein. Da können uns auch nicht die leicht zu hohen Temperaturen trösten, zumal wir oftmals milde Nächte hatten und die haben das Klimamittel nach oben getrieben.“ (csa)

Glaubt man einer alten Bauernregel, dürfte man von dem kalten Wetter an den Osterfeiertagen wohl kaum überrascht sein.