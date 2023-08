Wetter in Offenbach und Südhessen: DWD warnt vor Starkregen

Von: Maibrit Schültken

In Offenbach und anderen Kreisen in Südhessen wird es ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst spricht am Freitag (4. August) Warnungen vor Starkregen aus.

Offenbach - Das wenig sommerliche Wetter hält an. Nachdem es rund um Offenbach lange Zeit besonders trocken war, sollte man sich in Südhessen jetzt auf das Gegenteil einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht am Freitag (4. August) eine Warnung vor Starkregen für mehrere Landkreise und die Stadt Offenbach aus.

Der anhaltende Tiefdruck und mäßig warme, aber sehr feuchte Luftmassen seien die Ursache für das unbeständige, regnerische Wetter in Deutschland. Bis 11 Uhr sei am Freitag (4. August) wieder mit starken Regenfällen der Stufe 2 von 4 zu rechnen.

Der DWD warnt vor Starkregen in Südhessen. © dpa/Andreas Rosar

Starkregen in Südhessen: DWD spricht Warnung für mehrere Landkreise aus

Als Konsequenz des Starkregens warnt der DWD vor möglichen kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Diese Landkreise sollen vom Extremwetter betroffen sein:

Kreis und Stadt Offenbach

Kreis Bergstraße

Kreis Groß-Gerau

Odenwaldkreis

Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt

Bei der ausgesprochenen Warnstufe 2 werden zwischen 15 und 25 l/qm in drei bis sechs Stunden erwartet. Auch unwetterartige Entwicklungen seien nicht ausgeschlossen. (Maibrit Schültken)