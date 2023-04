Wetter sorgt in Offenbach für gute Laune – doch für Allergiker leuchtet die Warnkarte tiefrot

Von: Erik Scharf

Die Temperaturen in Offenbach und Hanau klettern am Samstag über die 20-Grad-Marke. Für Allergiker ist jedoch Vorsicht geboten.

Offenbach – Nach der verregneten und grauen Woche liefert das Wochenende das genaue Gegenteil. Typisch April eben. Am Samstag (22. April) können die Temperaturen in Offenbach, Hanau und Region bis auf 22 Grad klettern. Für die Menschen in der Rhein-Main-Region also bestes Ausflugs- und Grillwetter.

Doch für Allergiker ist die Wetterlage in diesen Tagen nicht immer ein Grund zur Freude. Der Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt besonders für zwei Allergien eine erhöhte Gefahr.

Pollen und Allergie-Tabletten: In Hessen leuchtet die Warnkarte für Birke am Samstag tiefrot. (Symbolfoto) © Sascha Steinach/Imago

Pollen-Gefahrenindex zeigt hohe Belastung bei Birke

Für Esche stuft der DWD die Pollenkonzentration am Samstag auf „gering bis mittel“ ein, am Sonntag (23. April) ist die dritthöchste Stufe „mittel“ vorhergesagt.

Deutlich intensiver ist die Belastung bei der Birke. In Offenbach, Hanau und ganz Hessen leuchtet die Warnkarte tiefrot. Mit „hoch“ ist die höchste Warnstufe erreicht. Das bedeutet: Über 50 Birken-Pollen im Tagesmittelwerte pro Kubikmeter Luft. Am Sonntag kategorisieren die Wetter-Experten vom DWD die Birken-Belastung auf „mittel“ (bis zu 50 Pollen pro Kubikmeter Luft), der dritthöchsten Stufe.

15 Prozent der Deutschen sind Pollenallergiker

„Mehr als 15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind Pollenallergiker und die Tendenz ist weiter zunehmend. Symptome wie Fließschnupfen, Bindehautentzündung bis hin zu Asthma sind damit verbunden“, schreibt der DWD auf seiner Website.

Grundlagen der Vorhersagen des Pollenflug-Gefahrenindex seien die regionalen kurz- und mittelfristigen Wettervorhersagen des DWD sowie die von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst gemessenen und ausgewerteten Pollenkonzentrationen. Der Pollenflug-Gefahrenindex ergibt sich dann aus dem Zusammenhang zwischen der in der Luft erwarteten Pollenkonzentration und der Stärke der Symptomatik bei Pollenallergikern. (esa)