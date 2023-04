Wetter in Offenbach: Kommt „extreme Wärme“ nach Ostern?

Frühling

Facebook

E-Mail

Twitter

Autor Florian Dörr schließen

Weitere schließen

Wie entwickelt sich das Wetter an Ostern in Offenbach und Umgebung? Sicher scheint: Richtig schönes Frühlingswetter darf nicht erwartet werden.

Offenbach - Der Frühling scheint in Offenbach und Umgebung nicht so recht in die Gänge zu kommen. Zwar hat die Sonne bereits eine gewisse Kraft. Doch die Temperaturen liegen weiterhin meist im einstelligen Bereich. In der Nacht fallen sie an vielen Orten in Hessen sogar noch regelmäßig unter den Gefrierpunkt. Vor diesem Hintergrund fragen sich viele: Schafft es der Frühling, bis Ostern Fahrt aufzunehmen?

Zunächst einmal: Das Gefühl vieler Offenbacher scheint zu trügen. „Der Frühling 2023 ist bisher gar nicht zu kalt“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Und: „Wir sind scheinbar nach den extremen Frühjahren, besonders seit dem Jahr 2018, verwöhnt. In der Vergangenheit waren diese Frühjahre deutlich zu warm, zu trocken und zu sonnig.“

Wetter in Offenbach: Mildere Temperaturen, aber mehr Wolken an Ostern

Mit Blick auf Ostern sieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach und Umgebung zwar steigende Temperaturen. Bis auf 15 Grad könnten sie im Maximum ansteigen, Frost soll es auch in der Nacht nicht mehr geben. Allerdings kann von dem, was viele unter schönem Frühlingswetter verstehen, wohl auch an den Feiertagen noch keine Rede sein. Denn mit dem Anstieg der Temperaturen kommen auch dichtere Wolkendecken und mehr Niederschlag. Der Wind kommt dabei eher aus nördlicher Richtung.

+ Wann steigen die Temperaturen in Offenbach? (Archivfoto) © imageBROKER/Jan Wehnert/imago

Ganz anders als etwa in Offenbach sieht es im Süden Europas, in Spanien und Portugal, aus: „Dort werden an Ostern 20 bis 25, im Süden der beiden Länder sogar bis zu 33 Grad erwartet“, sagt Jung. Das wiederum sei für die Jahreszeit viel zu warm. Aber: Wie stehen die Chancen in Hessen, etwas von den hohen Temperaturen abzubekommen?

Wetter in Offenbach: Südwestströmung könnte schnell „extreme Wärme“ bringen

Sicher scheint: Bis über die Osterfeiertage ist in Offenbach nicht mit der großen Hitze zu rechen. „Plötzlich 25 Grad – das ist aktuell nicht in Sicht“, meint der Diplom-Meteorologe. Aber: „Da sehr viel Wärme in Südwesteuropa liegt, wäre sie sehr schnell da, wenn der Wind entsprechend drehen würde. Mit einer Südwestströmung hätten wir ganz schnell die extreme Wärme auch in Mitteleuropa und Deutschland.“ Zunächst sei das aber erst einmal nicht in Sicht.

Der DWD allerdings prognostiziert für die Mitte der kommenden Wochen immerhin: Bis zu 21 Grad sei in den ganz warmen Regionen Deutschlands möglich. Hier sei die Prognosegüte allerdings noch gering. (fd)

Rubriklistenbild: © Ralph Peters/Imago