Der Winter kehrt zurück: Auch in Offenbach und Region?

Von: Caspar Felix Hoffmann

Dem Kalender nach hat der Frühling bereits begonnen. Auch die Temperaturen steigen schon. Doch der Winter hat offenbar noch nicht in den Schlaf gefunden.

Offenbach – Inzwischen ist der Frühling in Deutschland so richtig angekommen. Starke Westwinde haben nicht nur Regen und Sturmböen, sondern auch milde Frühlingsluft gebracht. Und so steigen die Temperaturen derzeit auf 15 bis 20 Grad.

Ab Samstag (25. März) soll es laut The Weather Channel jedoch kälter werden: Ein Tiefdruckgebiet zieht in Richtung Mitteleuropa. Zu Beginn der neuen Woche soll es laut den Wetter-Experten auch in tiefen Lagen wieder schneien. Am Sonntag (26.) und Montag (27. März) würden Schneeschauer das Land überziehen. Besonders am Montag werde es viel Schneeregen geben. Müssen auch die Menschen in Offenbach wieder die dicken Winter-Klamotten auspacken?

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Wetter in Offenbach wird mild mit Wolken und Regen

Nach der aktuellen Vorhersage zum Glück nicht: Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik bringt in den nächsten Tagen auch milde Meeresluft nach Hessen. Das Wetter wird von vielen Wolken, teils Regen und Temperaturen bis 19 Grad geprägt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch (22. März) in Offenbach mitteilte. Nach einem zunächst bewölkten, in Flussgebieten nebligen Mittwochvormittag erwarten die Meteorologen am Nachmittag eine dichte Wolkendecke. Abends zieht im Nordwesten von Hessen Regen auf. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 19 Grad, im höheren Bergland bleibt es etwas kühler. In Höhenlagen kann es zudem zu starken, vereinzelt auch stürmischen Böen kommen.

Am Donnerstag (23. März) wird es laut DWD bedeckt und gebietsweise regnerisch. Am Nachmittag gibt es auch Auflockerungen und örtliche Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 17 Grad. Im Bergland sollten sich die Menschen erneut auf starke Böen einstellen. Am Freitag (24. März) bleibt es meist grau. Im Tagesverlauf soll es bei Temperaturen bis 17 Grad Schauer geben. (cas/dpa)