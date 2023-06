Wetter in Offenbach: Wende in Sicht - Gewitter in Hessen drohen

Von: Florian Dörr

Der Dauer-Sonnenschein über Offenbach könnte bald vorbei sein. Der DWD erwartet in den kommenden Tagen auch Gewitter für Hessen.

Offenbach - Nach tagelang prallem Sonnenschein über Offenbach meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD): Der Regen kommt zurück nach Hessen. Das Wetter in Hessen zeigt sich in den kommenden Tagen demnach wechselhaft. „Hessen liegt am Rande eines Hochdruckgebietes mit Schwerpunkt über dem Nordatlantik und Großbritannien. Dabei sorgt ein Tief in höheren Luftschichten langsam für einen unbeständigen Wettercharakter“, heißt es. Auch Gewitter sind möglich.

Dienstagvormittag (6. Juni) erwartet Offenbach und im Rhein-Main-Gebiet meist heiteres Wetter, gegen Mittag ziehen zunehmend Wolken und einzelne Schauer auf - vor allem nördlich des Mains. Im Süden und Südwesten bleibt es zunächst längere Zeit sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen sommerlichen 23 und 29 Grad, in Hochlagen bleibt es etwas kühler.

Wetter in Offenbach: Zunehmend Schauer am Donnerstag - Auch Gewittergefahr steigt

Wolken könnten in den kommenden Tagen die Sonne über Offenbach verdecken. (Symbolbild) © Ivan Mikhaylov/Design Pics/Imago

Am Mittwoch (7. Juni) erwartet Hessen wechselnde bis starke Bewölkung. Zunächst fällt vereinzelt etwas Regen. Im Laufe des Tages ziehen zunehmend Schauer auf, begleitet von örtlichen Gewittern und Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad, wobei es südlich des Mains am wärmsten wird. Am Donnerstag (8. Juni) geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter. Im Tagesverlauf nehmen Schauer und Gewitter erneut zu. Starkregen und kleinkörniger Hagel sind möglich. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad, in Hochlagen auf etwa 19 Grad.

Am Freitag (9. Juni) bleibt es überwiegend trocken, vereinzelte Schauer sind allerdings nicht ausgeschlossen. Maximal erwartet der DWD Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad.

Feuchtigkeit dürfte nicht nur Gärtner freuen. Auch in den hessischen Wäldern war zuletzt die Brandgefahr gestiegen. Mehrere Waldbrände zwischen Wiesbaden und Kassel wurden bereits gemeldet. (fd)