Wetter in Offenbach: Sonne pur - Doch wann kommt der Regen-Umschwung?

Sonne, Sonne, Sonne: Der Frühling in Offenbach zeigt sich von seiner sommerlichen Seite. So mancher sehnt dem nächsten Regen schon entgegen.

Offenbach - Der kalendarische Sommeranfang liegt noch einige Wochen voraus. Am 21. Juni ist es soweit. Doch in Kassel, dem Rhein-Main-Gebiet und dem Rest Hessens fühlt es sich anders an: Sonne pur seit Tagen. Die Temperaturen stiegen auf 25 Grad und teilweise noch etwas höher. Bereits seit mehreren Tagen ist das so.

Und glaubt man den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach, wird das in Offenbach und Umgebung auch noch einige Zeit so bleiben. Demnach ist bis zum Ende der Woche außer ein paar Wolken nichts als Sonnenschein zu erwarten. „Weiterhin niederschlagsfrei“, heißt es. Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net meint: „Der Frühling gibt sich momentan sehr sommerlich. Und es geht trocken weiter.“

Wetter in Offenbach und Südhessen: Kein Regen in den kommenden Tagen erwartet

Beim DWD ist sogar bis Dienstagmorgen (6. Juni) in Offenbach und Südhessen kein Regentropfen zu sehen.

Der Freitag (2. Juni) startet zwar bewölkt, im Tagesverlauf wird es aber zunehmend heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad mit den höchsten Werten südlich des Mains, in Hochlagen soll es maximal 17 Grad warm werden. Am Samstag und Sonntag wird es nach Angaben des DWD dann bis zu 26 Grad warm. An beiden Tagen soll es trotz leichter Quellwolken viel Sonnenschein geben.

Sonne statt Regen in Offenbach: Waldbrandgefahr steigt

Wegen des aktuell trockenen Wetters und steigender Temperaturen warnt das Hessische Umweltministerium inzwischen sogar vor einer zunehmenden Waldbrandgefahr. „Nach aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes besteht in Hessen verbreitet mittlere bis lokal in Südhessen hohe Waldbrandgefahr“, teilte ein Sprecher am Mittwoch (31. Mai) in Wiesbaden mit. Regen, der zu einer Entspannung der Situation führen könnte, sei vorerst nicht in Sicht.

Vor diesem Hintergrund fragen sich viele: Wann kommt denn nun der Regen zurück? Die einen warten beim Blick in ihren trockenen Gemüsegarten schon drauf. Die anderen würden vor dem Hintergrund, dass an Fronleichnam Ausflüge oder Grillfeiern anstehen, gerne noch ein bisschen länger darauf verzichten.

Im 10-Tages-Trend des DWD ist erst am langen Wochenende mit einigen Niederschlägen zu rechnen. Viel soll es offenbar jedoch nicht werden. Auch Jung spricht für wetter.net vom berühmten „Tropfen auf den heißen Stein“ und meint: „Kein Vergleich zu den Regensummen, die rund ums Mittelmehr zu erwarten sind.“ (fd)