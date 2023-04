Frühlingshafte Temperaturen am Ostermontag - doch dann schlägt das April-Wetter wieder zu

Von: Erik Scharf

Das Wetter am Ostermontag lässt die Herzen der Menschen höher schlagen. Doch das reicht dem April schon wieder. Ab Dienstag weht ein leicht veränderter Wind.

Offenbach – Das Osterfest erlebt seine letzten Stunden, gedanklich stellen sich die Menschen in Offenbach und Region langsam auf die verkürzte Woche ein. Allerdings: Wer es sich leistern kann, sollte die Gedanken an die neue Arbeitswoche noch etwas nach hinten schieben und das tolle Wetter am Ostermontag (10. April) genießen.

Denn ganz so angenehm wird das Wetter in Offenbach bis zum kommenden Wochenende wohl nicht. Und wenn, dann dauert es oft nicht lange bis zur nächsten Wolkendecke inklusive Abkühlung – typisches April-Wetter.

Das lässt zumindest die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach erahnen. Nach angenehmen 16 Grad am Montag schaffen es die Temperaturen ab Dienstag (11. April) nur knapp in den zweistelligen Bereich. Sonnige Abschnitte und Regen sollen sich bis zum Donnerstag (13. April) fröhlich abwechseln.

Das wechselhafte Wetter dürfte in der kommenden Woche einige Regenbögen produzieren. © Frank Rumpenhorst/dpa

Sonne und Regen: Wechselhaftes Wetter in Offenbach

„Am Dienstag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten und vereinzelt Schauer. Teils auch niederschlagsfrei. Mäßiger bis frischer Wind aus West mit starken Böen. In exponierten Lagen teils auch stürmische Böen“, schreibt der DWD in seiner Vorhersage.

Auch am Mittwoch (12. April) erwarten die Experten das Wetter in Offenbach anfangs bedeckt und regnerisch, im Tagesverlauf gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Gewitter sind rund um Offenbach ebenfalls wieder möglich, dann garniert mit stürmischen Böen, wie der DWD mitteilt.

Wetter in Offenbach: Bis zu 14 Grad am Dienstag

Der Donnerstag bedient sich schließlich fast komplett beim Mittwoch, lediglich Gewitter sehen die Wetter-Experten nicht als wahrscheinlich an.

Höchsttemperaturen in Offenbach

Dienstag (11. April): 14 Grad

Mittwoch (12. April): 12 Grad

Donnerstag (13. April): 12 Grad

Freitag (14. Apirl): 14 Grad

Die gute Nachricht: Temperaturen um den Gefrierpunkt oder sogar Schnee sind zumindest tagsüber in dieser April-Woche in Offenbach und Region kein Thema. Ein Regenschirm oder regenfeste Kleidung sind beim Gang vor die Haustür in dieser Woche allerdings immer eine gute Wahl. (esa)