Experte sagt „Blitzfrühling“ voraus – doch erstmal wird es kalt in Offenbach

Von: Jacob von Sass

Am Donnerstag wird das Wetter in Offenbach noch einmal kalt und etwas ungemütlich. Ab Freitag gibt es über das Wochenende einen Blitzfrühling.

Offenbach – Der April macht seinem Namen wieder alle Ehre. Von Regen über Sonne bis hin zu starken Böen war in Offenbach diesen Monat schon alles dabei. Auch die Temperaturen können von Tag zu Tag ziemlich schwanken. Doch jetzt könnte es am Donnerstag (20. April) sogar noch einmal schneien, wenn es nach dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung geht: „Nachdem es Donnerstagfrüh aufgrund eines Höhentiefs im Westen und Süden von Deutschland sogar nochmal Schnee geben kann, wird es Freitag und Samstag blitzartig sehr warm.“

Doch bevor es warm wird, müssen sich die Offenbacher am Donnerstag noch einmal etwas dicker einpacken, um gegebenenfalls gegen den Schnee gewappnet zu sein. Laut wetter.com ist es in Offenbach den ganzen Tag ziemlich wechselhaft, mit maximalen Temperaturen von 12 Grad. Morgens sind es sogar nur 4. Am Abend kann es leicht regnen. Einen Regenschirm sollten Spaziergänger also auch einpacken, wenn sie draußen unterwegs sind.

Der Frühling in Offenbach kommt: Das heißt Sonnenschein und hohe Temperaturen. © Imago/Christoph Hardt

Meteorologe über Wetter in Offenbach: „Es ist im wahrsten Sinne ein Blitzfrühling!“

Am Freitag (21. April) zeigt sich das Wetter dann von einer komplett anderen Seite. Diplom-Meteorologen Jung sagt dazu: „Es ist im wahrsten Sinne ein Blitzfrühling! Eben noch Frost in der Nacht und dann richtig warm. Freitag werden bis zu 19, Samstag bis zu 23 Grad erreicht. Vielleicht knacken wir Samstag auch die 25-Grad-Marke. Das ist aber noch unsicher.“ Ganz so warm wird es in Offenbach vermutlich nicht, doch erreichen wir am Freitag trotzdem Temperaturen von bis zu 18 Grad. Morgens ist es noch leicht bedeckt, mittags kommt dann aber für den Rest des Tages die Sonne raus.

Wetter in Offenbach und Umgebung von Donnerstag (20. April) bis Sonntag (23. April):

Offenbach: Do.: 12°/4° Fr.: 18°/8° Sa.: 19°/11° So.: 17°/12°

Hanau: Do.: 12°/4° Fr.: 18°/8° Sa.: 19°/12° So.: 16°/12°

Rodgau: Do.: 12°/4° Fr.: 18°/8° Sa.: 19°/11° So.: 16°/12°

Darmstadt: Do.: 11°/4° Fr.: 18°/7° Sa.: 19°/11° So.: 16°/12°

Frankfurt: Do.: 12°/5° Fr.: 18°/8° Sa.: 19°/11° So.: 17°/12°

Quelle: wetter.com

Nach Blitzfrühling in Offenbach: Wetter wird wieder schlechter

Der Samstag (22. April) wird das absolute Highlight des Wochenendes. Hier werden in Offenbach und Umgebung Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad erreicht. Zwar ist es tagsüber größtenteils bedeckt, dennoch lässt sich die Sonne auch zwischendurch blicken. Sonntag (23. April) gehen die Temperaturen dann leider wieder zurück. Es werden maximal 17 Grad erreicht und der Himmel ist bedeckt. (Jakob von Sass)

