Wetter in Offenbach spielt völlig verrückt: „März hält sich für den April“

Von: Florian Dörr

Das Wetter in Offenbach fährt Achterbahn. Kommt nun zum Wochenwechsel im Rhein-Main-Gebiet der Frühling durch?

Offenbach - Der Schnee der vergangenen Tagen in Hessen kam für viele noch einmal überraschend. Mental war so mancher etwa in Nord- oder Osthessen bereits auf Frühling eingestellt, plötzlich waren die Wiesen weiß und die Straßen glatt. Es kam zu zahlreichen Unfällen in Kassel, Fulda und Umgebung. Nun fragen sich viele auch in Offenbach: Was bringt das Wetter als nächstes?

In den kommenden Tagen, da sind sich die Wetter-Experten weitgehend einig, dürften die Temperaturen deutlich ansteigen. Aktuell gilt noch eine Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Tauwetter in Nordhessen. Doch dabei soll es nicht bleiben. „Die kalten Luftmassen aus Nordeuropa stehen den bereits sehr warmen Luftmassen aus Südeuropa direkt gegenüber“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber wetter.net. Die Folge bereits heute für Deutschland beschreibt der DWD: „Auf der kalten Seite im Norden Schneefall, im Süden dagegen jede Menge Regen und Wind. Dabei deutliche Temperaturunterschiede.“

Wetter: Temperaturen in Offenbach steigen - Knapp 20 Grad im Südwesten?

Auch in Offenbach sollen die Temperaturen zum Montag merklich ansteigen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Die Konstellation am Himmel dürfte in den kommenden Tagen zu deutlichen Verschiebungen der Temperaturen auch in Offenbach und dem Rhein-Main-Gebiet führen. „Nach einem kühlen Samstag mit nur noch 0 bis 7 Grad, wird es Sonntag wieder milder, und Montag messen wir im Südwesten schon knapp 20 Grad“, sagt Jung mit Blick auf das gesamte Land. Ganz so warm wird es in Offenbach zu Beginn der kommenden Woche wahrscheinlich nicht. Dennoch wird es auch hier merklich milder.

Wetter in Offenbach: Erst kalter Samstag, dann milder Wochenwechsel

So prognostiziert der DWD bereits für Sonntag Tageshöchstwerte zwischen 8 und 11 Grad in Hessen. Wirklich gemütlich dürfte es jedoch nicht werden: Zunehmender Südwestwind, vereinzelt sogar stürmische Böen werden erwartet. Für Montag zeigt die Temperaturkurve dann noch einmal nach oben. Die dicken Jacken für den Winter dürften also auch in Offenbach zum Wochenstart nicht gebraucht werden.

Zuvor steht allerdings noch einmal ein durchaus knackiger Tag bevor: Während am Freitag noch Temperaturen im niedrigen zweistelligen Bereich erwartet werden, bietet das Wetter am Samstag wenig frühlingshaftes in Hessen an: Die Höchstwerte in Offenbach sollen dann bei teils frischen Wind noch einmal auf 5 Grad fallen. Die aktuelle Übergangsphase beschreibt Jung: „Der März hält sich in diesem Jahr für den April. Er ist launisch und sehr wechselhaft. Mal schneit es, mal werden 15 Grad und mehr erreicht. Mittendrin viel Wind und Sturm.“ (fd)