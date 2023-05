Wetter-Experten wagen Prognosen für Pfingsten – „bestes Grill- und Badewetter“

Von: Erik Scharf

Erste das angenehme Himmelfahrts-Wochenende, dann Unwetter und viel Regen. Kurz vor Pfingsten schlägt das Pendel aber wieder um.

Offenbach – Wie denn nun genau, lieber Mai? „Nichts Halbes und nichts Ganzes“ lautet bislang das Motto beim Wetter in diesem Monat. Immer wieder wechseln sich frühsommerliche Tage mit grauen und regnerischen Perioden ab. Zuletzt zogen teils heftige Unwetter über Hessen und setzten dem kurzen Zwischenhoch am Himmelfahrts-Wochenende ein vorzeitiges Ende.

Doch: Das bevorstehende Pfingstwochenende bietet rund um Offenbach offenbar wieder passables bis exzellentes Ausflugswetter. Zwar klettern die Temperaturen in Südhessen am Donnerstag (25. Mai) und Freitag (26. Mai) nur ganz knapp über die 20-Grad-Marke, dafür soll es sonnig und trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Der Regenschirm kann also daheim bleiben. Überhaupt soll es bis zum Wechsel in den Juni verhältnismäßig wenig Regen geben.

An Pfingsten eine gute Idee: Ein beherzter Sprung in den Badesee. (Symbolfoto) © Bildagentur Muehlanger/Imago

Wetter an Pfingsten: Bestes Ausflugswetter rund um Offenbach

„Das Pfingstfest wird richtig freundlich ausfallen“, sagen die Meteorologen von wetter.net, die über den Freitag hinaus ihre Vorhersage für das Pfingstwochenende bereits veröffentlicht haben. Laut den Prognosen werden in Südhessen am Samstag bis zu 24 Grad erwartet. „Nur in den Alpen kann es vereinzelt Schauer und Gewitter geben“, heißt es bei wetter.net. Heißt im Umkehrschluss für Offenbach und Region: ab nach draußen, und zwar weiterhin ohne Regenschirm.

Der Sonntag setzt dem Wochenende dann die Krone auf und macht seinem Namen alle Ehre. Bis zu 27 Grad sind möglich, „bestes Grill- und Badewetter“, frohlocken die Wetter-Experten von wetter.net. Und, na klar, der Regenschirm wird abermals nicht benötigt werden.

Am Pfingstmontag ziehen zwar wieder kühlere Luftmassen von Nordeuropa in Richtung Deutschland, doch die Temperaturen bleiben den aktuellen Prognosen zufolge stabil bei maximal 26 Grad. So kann der Mai zum Abschluss weitermachen. (esa)