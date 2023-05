„Muttertag-Rumms“: Schauer und Gewitter am Wochenende in Offenbach

Von: Niklas Hecht

Ein Auto fährt durch eine Pfütze, am Straßenrand liegen Äste. © Caroline Seidel/dpa

Das Wetter in und um Offenbach bleibt am Wochenende nass und regnerisch. Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen.

Offenbach - Grauer Himmel, immer wieder Schauer, teilweise Starkregen: Wer an Muttertag darauf gehofft hat, einen Frühlingsspaziergang bei Sonnenschein machen zu können, dem dürfte die aktuelle Wetterprognose für Hessen nicht gefallen. Das Wetter bleibt in der Mitte Deutschlands auch am Wochenende unbeständig. Zwar reißen die dunklen Gewitterwolken zeitweise immer wieder auf und lassen einige Sonnenstrahlen durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vermeldet, grundsätzlich bleibt es aber grau und regnerisch.

Am Freitag (12. Mai) ist der Himmel in Offenbach und Umgebung tagsüber wolkenverhangen, es kommt zu Schauern und das Thermometer steigt laut DWD nicht über 18 Grad. Zum Abend hin lockert es in Hessen etwas auf. In der Nacht dann abklingende Schauer und Gewitter. Nachfolgend meist bleibt es gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Auch am Samstag bleibt das Wetter in Hessen wechselhaft, um Offenbach herum stärker bewölkt als im Norden. Immer wieder fällt Regen und vereinzelt sind im Rhein-Main-Gebiet auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen in Hessen liegen am Samstag bei 19 bis 21 Grad, in höheren Lagen 15 bis 19 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

Wetter am Wochenende in Offenbach: Regen gut für Flora und Fauna

In der Nacht zum Sonntag klart der Himmel auf, allenfalls in Südhessen bleiben Wolken stehen, die Temperaturen sinken am Abend auf 10 bis 6 Grad. Auch am Sonntag bleibt es zunächst niederschlagsfrei, das ändert sich aber im Tagesverlauf, vereinzelt kann es in Hessen dann zu Gewittern mit Starkregen kommen. Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei wetter.net, spricht von einem „Muttertag-Rums“. Kräftige Schauer und Gewitter seien in Hessen möglich. „Da kann es also nochmal ordentlich scheppern.“ Die Höchsttemperatur in Offenbach liegt am Sonntag bei 21 Grad. In der Nacht zu Montag bleibt es wechselnd, teils stark bewölkt und weitere Schauer und einzelne Gewitter sind in Hessen möglich.

Wer auf gutes Wetter und Sonnenschein wartet, für den hält auch der 14-Tage-Trend keine guten Nachrichten bereit. Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter prognostiziert Dominik Jung für die Mitte Deutschlands. „Gigantische Regenmengen in den kommenden 14 Tagen, aber immerhin, der Osten erlebt momentan so ein richtig schönes Frühlingswetter“, erklärt er bei seiner Wetterprognose am Freitag.

Diese Entwicklung deckt sich mit dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Während es in Offenbach und Umgebung um den Wasserspiegel der Böden derzeit gut bestellt ist - gar in einer Tiefe von 1,80 Metern sind die Speicher gefüllt - zeigt der Dürremonitor für den Osten Deutschlands Trockenheit an. So hat das regnerische Wetter in und um Offenbach in den vergangenen Wochen und Monaten also auch sein Gutes. In Zeiten des Klimawandels ist es für Flora und Fauna ein wahrer Segen. (nhe)

