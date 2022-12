Wie illegale Knaller nach Offenbach kommen / Gefahr für Leib und Leben

Von: Lisa Mariella Löw, Christian Reinartz

Teilen

Wenn beim Böllern etwas schiefgeht, endet das schnell im Krankenhaus. Noch gefährlicher wird‘s, wenn es sich bei den Knallern um illegale Böller mit hoher Sprengkraft handelt. © DPA

Bunte Farbblumen, Sterne und Funken erleuchten den dunklen Nachthimmel. Knallbonbons werden mit einem lauten „Peng!“ auf den Boden geworfen. Wunderkerzen brennen still und langsam ab. Nach zwei tristen Corona-Jahreswechseln stehen die Zeichen heute abend voll auf Feuerwerk wie nur selten zuvor. Von der Riesen-Rakete bis zum knisternden Tischfeuerwerk bieten Supermärkte dazu die passende Böllerei.

Offenbach – Doch das, was der Polizei Sorgen bereitet, bekommt man nicht im Supermarkt, sondern nur an ausgesuchten Straßenecken – oder im Internet. „Polenböller“ wird der heiße Stoff im Volksmund genannt, der vor allem in den Tagen vor Silvester hoch gehandelt wird. Christopher Leidner, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Südosthessen, stellt klar: Die Polizei rechnet mit einem erheblichen Anstieg an Einsätzen wegen falscher Nutzung von Böllern im Vergleich zu den Vorjahren. Im Fokus stehen vor allem die illegalen Kanonenschläge und Super-Kracher aus den östlichen europäischen Nachbarländern oder gleich aus Fernost.

Doch wie gelangen die gefährlichen Extrem-Knaller überhaupt nach Offenbach? Wir haben bei den Experten der Polizei nachgefragt. „Illegale Feuerwerkskörper aus den Niederlanden werden oftmals über den Seeweg von China nach Rotterdam verschifft und anschließend über den Onlinehandel nach Deutschland verkauft“, sagt Leidner.

Auch werde Feuerwerk gerade zum Ende des Jahres hin direkt aus Polen oder Tschechien, aber auch den Niederlanden mitgebracht. Doch das ist laut Leidner strafbar. Das gelte sowohl für Handel, Aufbewahrung und Verwendung der illegalen Böller und Raketen.

Dabei setzen sich die Nutzer der Polenböller einer hohen Gefahr aus. Immer wieder kommt es zu dramatischen Verletzungen bis hin zu Verstümmelungen und sogar Todesfällen. Denn die Sprengstoffmengen und auch die Art des eingefüllten Sprengstoffs übersteigen in fast allen Fällen die zulässigen Höchstgrenzen. Der große Knall zieht dann häufig einen Krankenhausaufenthalt nach sich, wenn wieder mal ein illegaler Böller zu früh hochgegangen ist, oder jemand die Sprengkraft eines illegalen Kanonenschlags unterschätzt hat.

Beim Polizeipräsidium Südosthessen jedenfalls rechnet man laut Leidner für den heutigen Jahreswechsel aufgrund der Aufhebung der Coronaeinschränkungen mit erheblich mehr Vorfällen. Christian Reinartz und Lisa Mariella Löw