Offenbach-Hills-Schriftzug kommt zurück - „Symbol unseres Selbstbewusstseins“

Von: Christian Reinartz

Teilen

Der lange vermisste Hollywood-Glamour kehrt nach Offenbach zurück. Der legendäre Schriftzug hat jedoch einen neuen Standort.

Offenbach – Es war ein Loch in der Offenbacher Seele, das seit gestern zumindest zusehends kleiner wird. Erst gegen Ende der Woche wird es dann wirklich ganz geschlossen sein. Dann wird der komplette Offenbach-Schriftzug wieder in altem Glanz, nur an neuer Stelle in sattem Weiß erstrahlen.

Zwei der legendären Buchstaben, die ursprünglich auf dem Hügel an der Berliner / Ecke Schloßstraße gestanden haben, sind nun ein paar hundert Meter weiter wieder aufgestellt worden. Auf der Grünfläche zwischen Berliner und Bahnhofstraße haben die an den Hollywood-Schriftzug angelehnten Lettern ihr neues Zuhause gefunden. Dort werden sie samt den fehlenden im Lauf der Woche samt Fundament auf einem etwas kleineren Erdhügel in unterschiedlicher Höhe verankert.

Offenbach-Schriftzug: Halbe Stadt versuchte, einen alternativen Standort zu finden

Klar, dass die versammelten Verantwortungsträger der Stadt es sich nicht haben nehmen lassen, an diesem inoffiziellen Feiertag selbst Hand an die riesigen Metall-Buchstaben zu legen, um sie der versammelten Öffentlichkeit stolz zu präsentieren, als wäre es das Selbstverständlichste, dass sie nun an solch prominenter Stelle wieder das Entree der Lederstadt schmücken.

Stolz auf OF, bald auch auf OFFENBACH: Stadträte Martin Wilhelm (von links) und Paul-Gerhard Weiß , Loimi Brautman (Urban Media Project), HfG-Professor Heiner Blum, Bürgermeisterin Sabine Groß. Oberbürgermeister Felix Schwenke. © rz

Klar war das im Februar 2020 nämlich überhaupt nicht, als das lieb gewonnene inoffizielle Wahrzeichen der Stadt dem Investor weichen musste, der die ehemaligen „Offenbach Hills“ einebnete, um darauf neu bauen zu können. Was folgte, war eine lange Phase, in der die halbe Stadt versuchte, einen alternativen Standort zu finden. Viele Bürger beteiligten sich mit kreativen Ideen und reichten zahlreiche Standortvorschläge ein. Auch die Leser unserer Zeitung beteiligten sich an der Suche. Am Ende standen acht mögliche Standorte auf dem Zettel. Die wurden vom Referat Freiraumplanung und Stadtgrün des Amtes für Planen und Bauen erst planerisch geprüft und bei Begehungen in Augenschein genommen. Am Ende war schnell klar: Nur an der jetzt gewählten Stelle sind alle von Stadt und Initiatoren geforderten Kriterien erfüllt. Dazu gehören eine ausreichend große Fläche, ein urbanes Umfeld mit abwechslungsreicher Architektur und eine gute Erreichbarkeit. Denn die neuen „Offenbach Hills“ sollen schon bald wieder zum beliebtesten Selfie-Motiv der Stadt werden.

OB Schwenke zu Offenbach-Schriftzug: „Symbol unseres Selbstbewusstseins“

Oberbürgermeister Felix Schwenke brachte zum Ausdruck, was wohl alle Anwesenden unterschrieben hätten. „Lange mussten die Offenbacher auf dieses Symbol unseres Selbstbewusstseins verzichten – jetzt ist der Schriftzug endlich wieder da.“ Damit der Schriftzug seinen vielsagenden Titel auch behalten darf, ist die Erde vor Ort bereits zu einem kniehohen Hügel aufgeschichtet worden. Darüber wird nun noch eine Deckschicht Erde kommen, sodass die Buchstaben, die in Betonfundamenten verankert werden, eine dem Titel würdige Höhe erhalten. Am Ende werden die neun Buchstaben in unterschiedlicher Höhe auf einer Länge von 14 Metern der Stadt den Hollywood-Glamour verleihen, den die Offenbacher so lange vermisst hatten. Davor sollen zunächst vereinzelt angeordnete Steinquader als Bank dienen, bevor dann im Herbst weitere 24 Kubikmeter Erdreich aufgeschüttet und mit Bienenweide begrünt werden.

Dass es gestern nur für „O“ und „F“ reichte, ließ Raum für augenzwinkernde Mutmaßungen. Vor allem, weil kurzzeitig das Gerücht herumging, das zweite „F“ sei abhanden gekommen. „Alles Quatsch“, hieß es allerdings sogleich von den Verantwortlichen. Man habe es nur auf die Schnelle nicht gefunden. Es sei nur in einem Nebenraum eingelagert. Bleibt zu hoffen, dass sich das auch bewahrheitet. Sonst würden die Frankfurter am Ende noch vom Schriftzug „OFENBACH“ begrüßt. Und das wäre wirklich alles andere als glamourös ... (Christian Reinartz)