Wilder Sperrmüll sorgt für Ärger

Offenbach - Dass ausgedientes Hab und Gut nicht einfach irgendwo entsorgt werden darf und dafür unter Umständen saftige Strafen fällig werden, sollte bekannt sein. Von Lena Jochum

Dennoch wird im Stadtgebiet immer wieder illegal Sperrmüll abgeladen, so etwa in der Konrad-Adenauer-Straße im Wendehammer auf Höhe der 60er Hausnummern. Obwohl ein Schild mit leuchtend roter Schrift darauf hinweist, dass ebendies verboten ist und eine Strafe von bis zu 500 Euro droht, landen hier regelmäßig Altwaren auf der Straße. „Seit Jahren geht das so“, berichtet eine Anwohnerin unserer Redaktion. Vor allem an den Wochenenden sei zu beobachten, wie der Müllberg in die Höhe wachse. Auch vergangene Woche bietet sich in der Konrad-Adenauer ein unschöner Anblick: Diverse Möbelstücke, Textilien und ein Kinderwagen wurden von Unbekannten entsorgt.

Bei den umliegenden Gebäuden handelt es sich um Wohnhäuser der zu den Stadtwerken gehörenden Baugesellschaft GBO. Für die Bewohnerin der Hausnummer 72 ist darum klar, wer für die Entsorgung der Abfälle zu sorgen hat. Sie ärgert sich darüber, dass es oft Tage dauert, bis etwas passiert.

Wiederverwertung: Aus Plastikflaschen werden Stiefelspanner Zur Fotostrecke

Im Gegensatz zu den angrenzenden Gebäuden sei die betroffene Fläche selbst nicht im Besitz der GBO, erklärt Sigrid Aldehoff von den Stadtwerken. „Der Sperrmüll wird auf der Straße entsorgt. Die GBO ist also offiziell nicht verantwortlich.“ Dennoch bemühe sich der Hausmeister der Gebäude – wenn möglich – um einen schnellen Abtransport durch den Stadtdienstleister ESO. Da die Frage nach der Zuständigkeit bei illegalen Müllablagerungen generell schwierig ist, muss die Stadt bei der Beseitigung auch auf die Mithilfe der Bürger hoffen. Sowohl online über den Mängelmelder der Stadt als auch über die Müllhotline des Ordnungsamtes können illegale Müllablagerungen gemeldet werden. Erst dann kann sich der Stadtservice um die Entsorgung kümmern. Müllhotline: 069/8065-4747.