FDP bevorzugt Kölner Teller statt Poller

Offenbach - Die FDP spricht sich gegen die Idee von Oberbürgermeister Horst Schneider aus, die seitlichen Straßen des Wilhelmsplatzes mit Pollern für Autos zu sperren.

Eine solche Sperrung laufe dem erst vor wenigen Jahren von der Stadt im Zuge des Umbaus beschlossenen Nutzungskonzept für den Wilhelmsplatz zuwider, das sich bewährt habe, meint der Stadtverordnete Dominik Schwagereit. Dieser Umbau sei auf Basis eines Plans erfolgt, der die Befahrung des Platzes an seinen Rändern und Parken auch für die Gäste der Gastronomie zu Marktzeiten auf einem Drittel des Platzes und in der sonstigen Zeit auf der Hälfte des Platzes vorsehe. Um eine Verlangsamung des Verkehrs in den Seitenstraßen zu erreichen, seien eher stärkere Kontrollen und ästhetisch gut eingepasste Kölner Teller oder Bodenschwellen anzuraten.