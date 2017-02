Winnetou-Ausstellung: Eine Schau für Generationen

Offenbach - Zum 175. Geburtstag Karl Mays hat das Haus der Stadtgeschichte eine Ausstellung über den wohl meistgelesenen Schriftsteller Deutschlands eröffnet. Rund 120 Gäste sind gekommen und bekamen Einiges geboten. Von Peter Klein

Unter anderem ein Karl-May- Malbuch und einen Wein namens Blutsbrüder. Das Bindeglied zwischen dem sächsischen Autor und der Lederstadt ist der Künstler Klaus Dill, der an der damaligen Offenbacher Werkkunstschule studierte und zahlreiche Karl-May-Illustrationen schuf. Diese werden bis 19. März an der Herrnstraße 61 zu bewundern sein.

Noch vor der eigentlichen Ausstellungseröffnung aber waren die Kinder an der Reihe. Die monatliche Kreativstunde wurde in einen Westernfastnacht umgewandelt und zahlreiche der drei- bis zehnjährigen Teilnehmer waren als Cowboy oder Indianer verkleidet. Während einer Führung durch die Ausstellung bekamen sie Namen aus den Winnetou-Büchern. Danach konnten sie malen oder Indianerschmuck gestalten. Extra zur Ausstellung hat das Haus der Stadtgeschichte ein Malbuch aufgelegt, das auf den Skizzen Klaus Dills beruht und für 2,50 Euro zu erwerben ist. Der achtjährige Tom „Shatterhand“ malt einen Indianer aus. „Das ist Winnetou“, sagt er. Mit seinem Vater war Tom vor vier Jahren bei den Karl-May-Festspielen und weiß noch, dass der ein Indianer ist. Einen Raum weiter wird aus Pappe und Schmucksteinen Kopfschmuck gebastelt. Ada, alias Pfauenauge, hat zwar von Nscho Tschi, Winnetous Schwester, noch nichts gehört, aber sie weiß, dass die Indianer in Tipis gelebt haben und Krieger waren.

Fachkundiger geht es am Nachmittag zu. Zahlreiche Objekte hat das Team um Museumsdirektor Dr. Jürgen Eichenauer zusammengetragen. So ein Original Winnetou-Kostüm des im vorletzten Jahr verstorbenen Pierre Brice, eine Leihgabe des deutschen Filmmuseums. Daneben liegen in den Vitrinen Hörbücher, Sonderausgaben und Übersetzungen. Karl Mays Werke wurden in 46 Sprachen übersetzt und erreichen eine weltweite Auflage von mehr als 200 Millionen Büchern.

Das Herzstück aber bilden die Skizzen und Bilder von Klaus Dill. Der Künstler, der den Ruf als bester Westernzeichner hat, begann 1949 ein Studium an der Offenbacher Werkkunstschule. Während seiner Studienzeit entwarf er Cover für Groschenromane. Später zeichnete er Comics und entwarf Filmplakate. Darunter finden sich Klassiker wie „Tanz der Vampire“ von Roman Polanski, der Western „12 Uhr mittags“ oder „Niagara“ mit Marylin Monroe. Als Filmplakate immer mehr fotografiert anstatt gemalt wurden, wandte sich Dill verstärkt Karl May zu. Er bebilderte die 33-bändige Züricher Ausgabe und zahlreiche Hörbücher. Die Westernsparte seines Werkes vermachte Dill einem Freund, dem Offenbacher Autor und Verleger Eberhard Urban. Einen großen Teil der Bilder und Skizzen schenke Urban dem Haus der Stadtgeschichte. Anstoßen auf die gelungene Eröffnung durften die Besucher mit dem Wein „Blutsbrüder“ des Weingutes Karl May aus.