Gesund und fit: Winterdepressionen keine Chance geben

Der Wecker klingelt, es ist dunkel und das Tageslicht ist eben kürzer. Man ist gereizt, müde, abgeschlagen und hungrig auf Süßigkeiten. Winterdepressionen treten auf und das Glückshormon ist im Eimer.

+ Ernährungsexperte und Fitness Trainer Harry Kakas © p

Das Beste was man tun kann, ist bei schönem sowie schlechtem Wetter Bewegung an der Luft. Sport wie z.B. Kraftsport mit Ausdauertraining kombiniert hat den besten Erfolg. Aber auch eine Lichttherapie kann in schweren Fällen helfen.



Man kann sich aber auch glücklich essen. Das Wundermittel ist die Aminosäure L- Tryptophan, die vermehrt Glückshormone bildet. Deswegen leiden Menschen mit Depressionen fast immer an einem niedrigen Tryptophan-Spiegel.



Hier einige Lebensmittel mit einem hohen Tryptophan Anteil : Lachs, Haferflocken, Cashewkerne, Datteln, Feigen, Amarant, Kakao, Eier, Erbsen etc.