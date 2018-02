Waage auf dem Dach der Stadtwerke sendet Schnee-Alarm

Offenbach - Ein Ort für Wintersport wird Offenbach wahrscheinlich nicht mehr werden. Von den für gestern angekündigten Schneefällen bekam die Stadt nur eine leichtere Zuckerung ab. Damit im Falle eines Wintereinbruchs die städtischen Gebäude sicher sind, wurde dennoch vorgesorgt: Eine Schneelastwaage misst, ob Dächer von dem Gewicht der weißen Pracht befreit werden müssen.

Sie erinnert an eine überdimensionale Käseecke und kann schwere Unglücke verhindern: Auf dem Dach des Gebäudes der Stadtwerke Offenbach an der Senefelderstraße ist seit Anfang 2017 eine Schneelastwaage installiert. Sie misst die Schneemenge und gibt damit den Referenzwert vor für rund 60 öffentliche Gebäude mit Flachdach, die bei heftigem Schneefall von dem zusätzlichen Gewicht befreit werden müssen, bevor es zu Gebäudeschäden kommt.

+ Idyllisch sieht es aus, zum Langlauf reicht es lange nicht. Leichte Schneefälle tauchten den Wetterpark gestern in ein leichtes Weiß. © Robin Senpinar Während einzelne Schneeflocken ja durchaus hübsch anzuschauen sind, werden sie in Massen zur ernsthaften Gefahr. Die Stadt Offenbach ist verpflichtet, Vorsorge zu treffen, damit Dächer nicht unter einer schweren Schneeschicht nachgeben. Zwar werden alle öffentlichen Gebäude regelmäßig, das heißt spätestens alle fünf Jahre, von einem Statiker untersucht. Doch hoher nasser Schnee ist ein zusätzliches Sicherheitsrisiko, das über die Schneelastwaage reduziert werden soll. Deshalb wurden rund 10.000 Euro in die Waage investiert, die unter anderem an Flughäfen und öffentlichen Einrichtungen in der Schweiz verwendet wird.

Das System basiert auf einem unten geschlossenen Dreieck aus einen Meter langen Stahlplatten, die wegen der Windlasten die für die Käseoptik verantwortlichen Löcher haben. Hier wird der Schnee elektronisch gewogen und an die städtische Gebäudemanagement GmbH GBM übermittelt. Für alle öffentlichen Flachdächer in Offenbach wurde die zulässige Belastbarkeit ausgerechnet und Lastkategorien erstellt. Die unterste liegt bei „bis 40“ Kilogramm pro Quadratmeter. Wird diese Menge erreicht, wird Alarm gegeben.

Der hessische Winter in Bildern Zur Fotostrecke

„Geräumt werden die ersten Dächer erst ab 37 Kilogramm Schnee pro Quadratmeter“, sagt Renato Antunes, Fachbereichsleiter Bau bei der GBM. Mit dieser Aufgabe sind Dachdeckerfirmen beauftragt. Allerdings hat die Waage während ihrer bisher einjährigen Wacht auf dem SOH-Dach noch kein einziges Mal Alarm gegeben. Am 4. Dezember 2017, als es für hiesige Verhältnisse schon relativ heftig geschneit hatte, zeichnete die Waage pro Quadratmeter gerade mal vier Kilogramm Schneelast auf.

Alarmstufe Rot mit einem Räumungsplan für eine Vielzahl von Dächern würde von der Waage ab 50 Kilogramm Schnee pro Quadratmeter ausgelöst. „Das ist aber hier in Offenbach nur sehr schwer zu erreichen“, sagt Renato Antunes. Dieses Gewicht wäre ungefähr bei einer Schneehöhe von 25 Zentimetern erreicht. Das wird in Offenbach aber wahrscheinlich nie passieren: Zum Vergleich: An der auf 720 Metern gelegenen Talstation der Wasserkuppe wurden gestern 30 Zentimeter gemessen... (pso)