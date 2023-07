„Wir brauchen Raum, sonst funktioniert das Lernen kaum“

Teilen

Etwa 70 Schüler und Eltern versammelten sich auf dem Goetheplatz, um auf ihre Forderungen zu verdeutlichen. © Privat

Schüler und Eltern der Goetheschule demonstrieren für mehr Platz. Der Protestzug stoppt vor dem Rathaus.

Stadt, Eltern und Leitung der Goetheschule sind weiter uneins, wie die Erweiterung umgesetzt werden soll. Etwa 70 Schüler und Eltern versammelten sich auf dem Goetheplatz, um auf ihre Forderungen zu verdeutlichen. „Wir machen eine Demo“, schreit ein Mädchen, ehe der Protestzug zum Rathaus startet. Es gehe vor allem darum, die Schule bei der Planung mehr einzubeziehen, sagt Gina Seidel.

Seit dem letzten Gespräch zwischen Stadt und Schule sei ein Jahr vergangen. „Die Leute, die wissen, was wir brauchen, werden nicht gefragt.“ Für die Elternvertreterin sei die Erweiterung der Schule um mindestens eins der Gebäude des ehemaligen Polizeireviers Berliner Straße nötig, da durch steten Zuzug in Nord- und Westend sowie Ganztagsbetreuung zu wenig Räume da seien. Auf der Rathaustreppe versicherte Planungs- und Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß den Demonstrierenden, alle wollten die Erweiterung. Die Schulvertretung lud er zu einem Gespräch in zwei Wochen ein. (Arnold)