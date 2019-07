Wirtschaftsförderung und KOMM-Center bestreiten Negativentwicklung

Wer sich derzeit im KOMM-Center am Aliceplatz umsieht, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass die Zahl der leer stehenden Läden überhand nimmt. Gleiches gilt für die Innenstadt.

Offenbach – Das seit Kurzem geschlossene Stammhaus der Bäckerei Heberer am Marktplatz und die Filiale der Kaffeehaus-Kette Starbucks, die unlängst ihre Position als Herzstück des KOMM-Centers aufgegeben hat, sind nur zwei Beispiele von vielen. Dennoch betont Jürgen Amberger, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung: „Nein, wir haben aktuell nicht besonders viel Leerstand.“

Amberger erklärt: „Faktisch ist es so, dass wir im Laufe der letzten Jahre die Leerstände einzeln ermittelt haben, und es ist immer die gleiche Größenordnung.“ Dennoch verstehe er, dass man derzeit einen gegenteiligen Eindruck bekommen könne. „Aber in meinem Geschäftsfeld ist es so, dass etwas dann als leer zählt, wenn man keinen Mieter dafür findet.“ Und das sei in der Innenstadt kaum der Fall.

„Auch für das Rathaus-Center, das an der Stelle der ehemaligen City-Passage neu gemacht wird, ist die Vorvermietung schon ordentlich“, weiß Amberger. Viele Leute aber sähen erst mal nur die Lücke und schlössen daraus, dass nichts geschehe.

Offenbach: Umstrukturierungen statt Leerstände

KOMM-Center-Managerin Julia Steinmetz spricht im Bezug auf ihr Haus lieber von Umstrukturierungen als von Leerständen: „Da einige Mietverträge für Ladenflächen nach der zehnjährigen Mietdekade auslaufen, nutzt das Center die Gelegenheit, um sich neu aufzustellen.“ Derzeit werde das Vermietungskonzept überarbeitet und optimiert.

„Mittelfristig soll der Branchenmix im Center vielfältiger werden“, sagt Steinmetz. Was das genau genau bedeuten soll, will man am besten vom Kunden selbst wissen. „Im August werden wir eine Besucherbefragung durchführen, um Kundenwünsche und -bedürfnisse in unsere neue Ausrichtung zu integrieren.“ Fragen nach der Zahl der faktischen Leerstände – also solcher, für die kein neuer Mieter gefunden werden kann – lässt das KOMM unbeantwortet.

Zu den Hintergründen ihrer Abkehr vom Aliceplatz schweigt auch die Kaffeehaus-Kette Starbucks. „Leider können wir Ihnen bezüglich des Starbucks Coffee Houses im Einkaufszentrum KOMM momentan keine Informationen zur Verfügung stellen“, antwortet das Unternehmen auf unsere Anfrage. Julia Steinmetz hebt die bevorstehenden Neueröffnungen hervor. So eröffne auf der ehemaligen Gerry-Weber-Fläche am 19. September ein Laden der Damenmodemarke Only. Außerdem freue sie sich sehr auf die Eröffnung des M. Schneider-Sonderverkaufs ab 1. September auf der ehemalige Madonna-Fläche im ersten Obergeschoss. Im Winter soll zudem auf den bisherigen Thalia-Flächen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss die Mode-Kette New Yorker Einzug halten.

Keine Nachmieter: Bäckerei Heberer am Marktplatz

Keine Nachmieter gibt es bislang für die Bäckerei Heberer am Marktplatz. Sandra Heberer, Leiterin der Abteilung Marketing und Vertriebsservice, begründet das mit den umgebauten Standorten im KOMM und im Hit-Markt an der Sprendlinger Landstraße: „Daher haben wir uns dazu entschieden, den Standort vorübergehend nicht weiter zu betreiben.“

In das geschlossene Pauthner-Outlet in der Herrnstraße kommt indes ein Herrenausstatter, wie Geschäftsführerin Uli Schmittinger berichtet. „Ich habe gemerkt, dass mir ein Laden reicht – und ich wollte nur nicht, dass ein Ein-Euro-Laden reinkommt.“

