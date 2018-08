Heute! Tag der offenen Tür bei der Offenbach-Post

Offenbach - Beim heutigen Tag der offenen Tür können die Besucher aus erster Hand miterleben, wie eine Zeitung entsteht. Unsere Redakteure Veronika Schade und Marian Meidel haben mit Thomas Kühnlein, Geschäftsführer der Mediengruppe Offenbach-Post darüber gesprochen, auf welche Punkte er sich heute persönlich besonders freut.

Wann hatte die Zeitung ihren letzten Tag der offenen Tür, und woran erinnern Sie sich in diesem Zusammenhang besonders gerne?

Der letzte war im Jahr 2007. Leider schon lange her! Aber seitdem konnten wir das nicht mehr veranstalten, da wir zwischenzeitlich an sieben Tagen der Woche produzieren und demzufolge einfach kein ausreichend freies Zeitfenster für eine solch große Veranstaltung vorhanden war. Letztendlich öffnen wir ja unser ganzes Haus für alle Besucher. Nichtsdestotrotz wurden wir aber immer wieder darauf angesprochen, wann es denn mal wieder einen Tag der offenen Tür geben wird. Ende letzten Jahres haben wir uns dann tatsächlich dazu entschlossen, es zu versuchen und in der betreffenden Woche unsere Produktionen so zu verschieben, dass wir samstags zwischen 10.30 und 16 Uhr die Veranstaltung durchführen können. Ab 20 Uhr müssen wir aber dann aber auch schon drucken! Und woran ich mich besonders gerne erinnere? Nun, zum einen natürlich an die knapp 10.000 Besucher, die hier waren und eine gute Zeit hatten. Außerdem hatten wir perfektes Wetter, sodass die beteiligten Vereine und Besucher gleichermaßen einen schönen Tag verbracht haben.

Was können die Besucher des Tags der offenen Tür über die Offenbach-Post erfahren, das sie vorher noch nicht wussten?

Sie haben beispielsweise Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und die Technik im Livebetrieb zu beobachten. Stündlich können sie sehen, wie Druckplatten hergestellt werden, und was mit der Zeitung im Versand passiert. Außerdem lassen sich Redakteure über die Schulter gucken und demonstrieren, wie ihre tägliche Arbeit aussieht. In der Druckerei kann man auch sonstige interessante Informationen rund um die Technik bekommen, zum Beispiel, wie viele Tonnen Papier der Verlag im Jahr verbraucht, oder wie schwer so eine Druckmaschine eigentlich ist, und sicher noch vieles andere mehr.

Was erhoffen Sie sich von der Veranstaltung?

In erster Linie, dass alle zufrieden sind und Spaß haben. Wir machen ja nicht nur Zeitung mit Leidenschaft, sondern verstehen es auch, zu feiern. Und die Wetterprognose ist zum Glück sehr gut. So ein Fest kann aber nur dann gelingen, wenn sich viele fleißige Menschen zusammentun, und zu meiner Freude war die Bereitschaft unserer Mitarbeiter da sehr, sehr groß. Genau, wie ich es von meiner Mannschaft kenne: tolle Teamarbeit! Und abgesehen davon, hoffe ich, dass wir solche Veranstaltungen bald regelmäßiger machen können.

Es gibt ja auch ein buntes und vielseitiges Bühnenprogramm – worauf freuen Sie sich besonders?

Wir haben mit Charly Engert, unserem Moderator, einen tollen Typ, der sehr gewitzt und schlagfertig durch das Programm führen wird. Unser Sportchef wird mit dem OFC-Präsidenten Helmut Spahn ein Interview zur aktuellen Lage beim OFC führen - wird bestimmt spannend. Außerdem ist mit Seppl Weilbächer ein Urgestein des OFC dabei, der bereits 1968 mit den Kickers den Bundesliegaufstieg und 1970 den DFB-Pokal gewonnen hat! Und ganz persönlich: als ABBA-Fan freue ich mich besonders auf den Auftritt von Sweden4Ever.

Das Programm beim Tag der offenen Tür

10.40 Uhr: Black Cat Music Salon

11.30 Uhr: Sport Talk mit OP-Sportchef Jochen Koch, Kickers-Präsident Helmut Spahn und Josef „Seppl“ Weilbächer

12 Uhr: Alles rund ums „Stöffsche“ mit der Kelterei Heil: Vorstellung der Apfelweinkönigin und „Ebbelwoi-Tasting“

12.30 Uhr: Black Cat Music Salon

13 Uhr: Keith Sanders singt „Music for your soul“

14 Uhr: „Let´s Dance“: Street-Dance-Show der Tanzschule Weiss

14.30 Uhr: Auslosung der Gewinnspiele

14.45 Uhr: Sweden4Ever präsentieren die größten Hits von ABBA

Weitere Infos: Ausflug in die Zeitungswelt: Wir laden ein!