Wo Offenbach einst entspannte

Auch heute noch ein Freizeit-Traum: Direkt am Main wird ausgeschenkt

+ © Stadtarchiv Bis 1935 wurde in Schlossers Garten bewirtet, dann stellte die Stadt als Eigentümerin den Betrieb ein. © Stadtarchiv

Offenbach - Die „Backschaft“ hat festgemacht. Das Restaurantschiff mit dem Namen aus der Seefahrer-Sprache (Backschaft = die Tischgemeinschaft an Bord) legte am Mainufer an und will den Kontakt der Offenbacher zu ihrem Fluss beleben. Von Lothar R. Braun

Dieser Kontakt hatte einst einen generationenlang anhaltenden Höhepunkt. Es begann vor 200 Jahren mit dem Hof-Uhrmacher Johann Heinrich Schlosser, der offenbar nicht länger nur darauf warten mochte, dass irgendwo Uhren stehenbleiben. 1817, in einem Jahr der Teuerung nach massiven Ernteausfällen, eröffnete Schlosser gleich neben dem Isenburger Schloss eine Gartenwirtschaft, direkt am Main, der damals dort strömte, wo heute die Mainstraße verläuft. Schon Jahre zuvor hatte Schlosser vom Offenbacher Fürsten das Komödienhaus gepachtet, das zwischen Kirchgasse und Ufer an den einstigen Schlossgarten grenzte. Aber es sollte mehr daraus werden. Für Jahrzehnte rückte das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens auf das Gebiet zwischen Kirchgasse und Main. Schlosser baute Räume an, der „Rote Saal“ wurde der größte der Stadt. Am Ufer entstand der von Bäumen beschattete Biergarten.

Er sei „terrassenartig auf englische Art“ angelegt, so schwärmte im Juni 1822 die Wochenzeitung „Beobachter von Rhein und Main“. Wer sich dort bewirten lasse, habe über Weidenbäume, Schilf und Wasser hinweg einen freien Blick auf den Taunus und die Höhen um Bergen. In seiner Frankfurter Zeit beim Deutschen Bund soll auch Otto von Bismarck mit seiner Familie häufig diesen Blick genossen haben. An Sonntagen spielte dort in einem hölzernen Pavillon die Regimentskapelle der Offenbacher Garnison auf. Orchestermusik gab es im Komödienhaus, dessen Bühne lange Zeit dem Ensemble des Hanauer Stadttheaters offenstand. Schlosser bot Raum für Festveranstaltungen der Vereine, für Turniere des Fechtclubs Offenbach und für politische Versammlungen.

Lesen Sie dazu auch: Gehobenes aus der Kombüse im Schiffrestaurant Im Revolutionsjahr 1848, am 5. März, war dort der „Turnvater“ Jahn ein Redner mit viel Publikum. Und als wir später einen Kaiser hatten, genossen dort Offenbacher Honoratioren mit den Offizieren der Garnison das Festbankett zu dessen Geburtstag. Bei Schlosser hat Offenbach gefeiert und entspannt. Dort konnte es tanzen und auch schlemmen, sowohl lachen als auch zürnen, sich erbauen, Erhabenes denken und Komisches erleben. Sogar das Spielen war möglich. Anfangs sollen auch Roulette-Kugeln gerollt sein. In weitem Umkreis bekannt wurde das Unternehmen vornehmlich durch die im Komödienhaus veranstalteten Maskenbälle. Sie hatten Zulauf aus Hanau und vor allem aus Frankfurt, wo Maskenbälle behördlich eingeschränkt waren. Lange blieb in Erinnerung, wie der Offenbacher Apotheker und Naturforscher Hofrat Dr. Bernhard Meyer (1768-1836) bei einem dieser Bälle ein böses Spiel trieb. An einem der beliebten Erfrischungsstände im Saal bot er Süßigkeiten an, die er mit einem Abführmittel präpariert hatte. Das Komödienhaus verfügte damals über nur eine einzige Toilette! Der Hofrat hat danach lange die Öffentlichkeit gemieden.

Offenbach erleben: In Bildern durch die Waldstraße Zur Fotostrecke

Das Ende des Unternehmens vollzog sich langsam. Als es 1866 in Schwierigkeiten geriet, gründeten Bürger eine Aktiengesellschaft, um es aufzufangen. Von dieser AG erwarb 1902 die Stadt das Anwesen, das dann als „Offenbacher Theater und Stadtgarten“ betrieben wurde. Direkter Nachbar war freilich nicht mehr der Main, sondern die Straße am Hochwasserdamm. Den Theaterbetrieb stellte die Stadt 1907 ein, den Restaurantbetrieb 1935. Danach griffen Spitzhacken und Bagger zu. 1936 war nichts mehr zu sehen von „Schlossers Liegenschaften“.

Schlossers Idee aber war damit keineswegs aus der Welt. Noch leben genug Offenbacher, die sich an das Restaurantschiff „Neptun“ erinnern, das in den 1970er Jahren nahe der Carl-Ulrich-Brücke vor Anker lag. Es kam zuletzt in den Geruch, Frankfurts Rotlichtmilieu nahe zu sein, und legte irgendwann für immer ab. Abermals blühten 1994 Hoffnungen auf, als die Münchener Schörghuber-Gruppe ein Restaurant mit 400 Sitzplätzen ans Offenbacher Ufer stellen wollte. Dicht am Schloss sollte es auf Pfählen stehen, um Hochwasser ertragen zu können. Oberbürgermeister Gerhard Grandke hat das Projekt damals freudig begrüßt, doch es geriet wieder in Vergessenheit.