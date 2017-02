Steffan Klotzbücher verkauft zum letzten Mal Fisch

Offenbach - Wenn es in der hintersten Marktreihe qualmt, bedeutet das, Steffan Klotzbücher ist da. Seit neun Jahren räuchert und verkauft der Mann aus Nidda dort immer freitags und samstags Forellen. Von Sarah Neder

Heute heizt Klotzbücher seinen Ofen in dem kleinen Metallhäuschen zum letzten Mal an. „Monate, die auf ,r’ enden“, erinnert Steffan Klotzbücher an eine alte Weisheit, „sind Fischmonate“. Die Hochsaison geht demnach von September bis Februar. Im März endet aber nicht nur die beste Zeit für Fisch, sondern auch die Ära, in der Klotzbücher auf dem Wochenmarkt in Offenbach verkaufte. Nach neun Jahren in Offenbach hört der 68-Jährige aus der Wetterau auf.

Das liege jedoch nicht an der Kundschaft, betont der Beschicker. „Ich hatte hier immer ein Spitzenpublikum“, beteuert der Fischverkäufer. Er hört aus Altersgründen auf. An seinem Stand in der letzten Reihe des Wochenmarkts hat Klotzbücher einen Zettel ausgehängt, auf dem er sich von seinen treuen Kunden verabschiedet. „Hätte niemals gedacht, dass mein Fisch hier in Offenbach so gut ankommen würde“, steht da unter anderem drauf. Auch an den umliegenden Ständen hat er das Papier verteilt, falls ein Stammkäufer in Urlaub sei. Gezeichnet: „Euer Fischmann“.

Steffan Klotzbücher ist ein Autodidakt, hat früher gern geangelt, die Beute später im Rauch haltbar gemacht und an Nachbarn verschenkt. Doch dann kam die Arbeitslosigkeit. Nachdem der gelernte Reifenvulkaniseur zur Jahrtausendwende seinen Job verlor, beschloss er, sich selbstständig zu machen. Und zwar mit seinem Hobby Räuchern. „Ich habe immer mal auf den Märkten geguckt, was die so im Angebot haben, und einen Räucherstand hatte keiner“, erzählt Klotzbücher von den Anfängen seiner Ich-AG.

Mittlerweile verkauft er seit neun Jahren in Offenbach. Schon immer freitags und samstags. Früher hat er auch in Mühlheim und Bad Vilbel gestanden. Immer dabei: Sein „Schaufenster“. Damit meint Klotzbücher das etwa drei Meter hohe Metallhäuschen, in dem er Forellen und Saiblinge mit dem Rauch von Buchenholzspähnen verfeinert. Nachdem er den Fisch über Nacht in Salzwasser eingelegt hat, hängt er ihn in die Räucherkammer. Dort durchläuft das Schuppentier drei Phasen: die Trockenphase, die Garphase, die Rauchphase.

Nach etwa zwei Stunden ist der traditionelle Prozess des Haltbarmachens abgeschlossen, und Klotzbücher öffnet seinen Zauberschrank. Darin reihen sich Regenbogen-, Gold- und Lachsforellen auf. „Der Kunde fragt dann nicht mehr nach dem Preis, sondern greift einfach zu“, schildert der Beschicker seine Erfahrung.

So mancher Marktbesucher trauert bestimmt um die Entscheidung des Räucherexperten, den Wilhelmsplatz für immer zu verlassen. Doch ganz hört Klotzbücher nicht auf: „Wer mich in Nidda besuchen will, kann das gerne jederzeit tun“, sagt er. Dort hat der Fischmann ein Grundstück mit Teich gepachtet. Und Platz für die Räucherkammer ist dort auch.