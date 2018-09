Wohnen im Dreck

Offenbach - Eine Pinkel-Ecke unterm Balkon, ein vollgekoteter Aufzug, eine Sitzbank, unter der sich die Zigarettenstummel häufen: Immer wieder gibt es im und um das GBO-Hochhaus an der Konrad-Adenauer-Straße 62 in Bieber-West Probleme mit der Sauberkeit. Von Veronika Schade

Die GBO sieht die Mieter in der Verantwortung.

Andrea Hamroune hat genug. Genug von dem Dreck, dem sie täglich in ihrem Wohnumfeld ausgesetzt ist. Dem Treppenhaus, das an manchen Stellen wirkt, als sei es seit Jahren nicht gewischt worden. Den Zigarettenkippen, die einfach fallen gelassen werden, vor allem unter eine Sitzbank am Kinderspielplatz. Dem Müll, der aus den Tonnen quillt. Der uneinsehbaren Nische unter einem Balkon, die zum Pinkeln benutzt wird. Der traurige Höhepunkt war vor einigen Wochen erreicht, als jemand das Tastenfeld des Aufzugs mit Kot vollschmierte. Zwar wurde dieses binnen kurzer Zeit gereinigt, trotzdem sieht die Mieterin die Gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach (GBO) in der Pflicht: „Die Zustände hier sind das Ergebnis allgemeiner Ignoranz, die nicht nur von den Mietern kommt, sondern auch vom Vermieter.“

Seit mehr als zehn Jahren lebt Hamroune mit ihrer Familie in dem zehnstöckigen Hochhaus an der Konrad-Adenauer-Straße 62. In jeder Etage sind sieben Wohnungen – macht insgesamt 70 Mietparteien. „Wir sind ein buntes Volk, zusammengesetzt aus allen möglichen Nationen, unterschiedlichem Glauben und Moralvorstellung“, sagt sie über die Mieterstruktur. Doch der Wunsch nach Sauberkeit sollte allen gemein sein, findet sie. „Zweifellos entsteht zu viel Dreck nicht nur dadurch, dass man etwas fallen lässt, Müll liegen lässt, sich nicht darum schert, sondern auch dadurch, dass er niemals beseitigt wird“, ist sie überzeugt.

Sie wirft der GBO vor, zwar Regeln aufzustellen, deren Einhaltung aber weder ausreichend einzufordern noch selbst zu erfüllen. „Dabei bezahle ich doch alles, die Kosten für Hausmeister, Reinigung, Grünanlagen.“ Wobei der Hausmeister noch weitere Häuser betreuen müsse, was eine enorme Arbeit bedeute: „Unterstützung könnte er gut gebrauchen. Früher hatte er die auch, aber seit einigen Jahren ist er allein.“

Die GBO verweist auf die sogenannte kleine und große Hausordnung, die Bestandteil des Mietvertrags ist. Nach der kleinen Hausordnung sind die Mieter jeder Etage verpflichtet, das Podest vor ihrer Wohnung und die Treppe zum unteren Stockwerk in wöchentlichem Wechsel selbst zu reinigen. „Dadurch versuchen wir, die von den Mietern zu tragenden Betriebskosten möglichst gering zu halten“, sagt Sprecherin Regina Preis. Die Einhaltung der Verpflichtung werde kontrolliert, Nichtbefolgung geahndet: „Nach einer mündlichen und schriftlichen Aufforderung wird zu Lasten des Mieters eine Firma beauftragt.“ Man habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen behutsamer und vorsichtiger mit Dingen umgingen, wenn sie selbst dafür verantwortlich seien. Angesichts der Größe der Wohnanlage aber gebe es auch Mieter, „die es mit der Sauberkeit nicht so genau nehmen“.

Die große Hausordnung bezieht sich auf die Reinigung der Gemeinschaftsräume und Fenster, die Mieter haben ihr im wöchentlichen Intervall nachzukommen. Das heißt, jeder Mieter ist einmal in 70 Wochen an der Reihe.

Der Eingangsbereich und der Aufzug werden zweimal wöchentlich von einer Firma gereinigt. „Bei starken Verschmutzungen beauftragen wir sofort eine Sonderreinigung vom Hauswart, die kurzfristig ausgeführt wird“, so Preis. Die Außenanlagen reinige der Hausmeister nach Bedarf. Zusätzlich beauftrage er wöchentlich Sperrmüll, da dieser immer wieder innerhalb oder außerhalb der Anlage abgestellt werde.

Das ist auch der Grund, warum die einstigen großen Müllcontainer durch kleinere Tonnen ersetzt wurden, die aber meist nach kurzer Zeit überquellen. „In den größeren Tonnen wurde viel Sperrmüll entsorgt. Entsprechend klagten die Mieter über hohe Nebenkosten. Also wurde auf die kleinen Tonnen umgestellt“, heißt es von der GBO. Dreimal pro Woche komme nun eine Firma, die den Abfall in den Behältern trenne und den Müllplatz säubere – was immer noch günstiger sei als die frühere Lösung. Die notwendige Sauberkeit und sozialverträgliche Kosten in Einklang zu bringen, sei eine tägliche Herausforderung.

Künftig werde die Liegenschaft noch öfter vom Hauswart begangen, sagt Preis. Sie appelliert an die Mieter zu melden, wenn sie Verunreinigungen durch andere Mieter bemerken. Und was die Pinkelecke betrifft: „Die wird in diesen Tagen mit Hochdruckreiniger gesäubert. Wie lange die Sauberkeit anhält, hängt wieder von den Mietern ab.“