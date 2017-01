Wohnungsnot in Stadt und Kreis spitzt sich zu

So kann Wohnungsnot bei Studenten aussehen.

Offenbach - In Stadt und Kreis Offenbach fehlen bis 2020 rund 17 000 Wohnungen. Angesichts des eklatanten Wohnraummangels sowie drohender sozialer Konflikte fordert die Liga der freien Wohlfahrtspflege in einem Brandbrief mehr Anstrengungen seitens der Kommunen.

Als Beispiele genannt werden eine 30-prozentige Quotenregelung für preisgünstige Wohnungen und die Gründung von Wohnungsgesellschaften. Die Liga appelliert als Zusammenschluss von Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Parität, Jüdischer Gemeinde und Deutschem Roten Kreuz an die Politik, „die Anstrengungen zur Schaffung von ausreichendem, bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum deutlich zu erhöhen“. Für Menschen die in Armut lebten oder von Armut bedroht seien, sei die Versorgung mit Wohnraum „eine große, bisweilen aussichtslose Hürde“, so Liga-Vorsitzender Dirk Hartmann. Betroffen sei ein breites Spektrum der Gesellschaft, besonders Alleinerziehende, kinderreiche Familien – auch solche mit vermeintlich ausreichendem Einkommen – Menschen mit Behinderungen, Suchtkranke, Erwerbsunfähige, Flüchtlinge sowie Senioren.

In der Region sei mit einem Bevölkerungsanstieg von sechs bis sieben Prozent zu rechnen. Zusammen mit den anerkannten Geflüchteten erhöhe sich die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt dadurch besorgniserregend. „So entsteht ein Konkurrenzkampf zwischen den Menschen, dessen sozialer Sprengstoff bereits sichtbar ist. Das Ausmaß für die Zukunft ist kaum kalkulierbar“, warnt Robert Brendel, stellvertretender Leiter des Diakonischen Werks Offenbach-Dreieich-Rodgau. Das Problem verschärfe sich, weil einst geförderte Quartiere aus der Sozialbindung herausfielen.

Die Vertreter der Wohlfahrtsverbände fordern daher die Stadt Offenbach und die Kommunen des Kreises Offenbach auf, ab sofort bei der Ausweisung neuer Wohnbaugebiete mindestens 30 Prozent der Fläche für sozialen Wohnungsbau bereitzustellen. Die Liga folgt damit dem Vorbild Frankfurts, wo Bauherren von Wohnquartieren dazu verpflichtet werden sollen, 30 Prozent der Bruttogeschossfläche als geförderten Wohnraum zu errichten. Um der gesellschaftlichen Verantwortung des Wohnungsbaus auch staatlicherseits Rechnung zu tragen, befürworten die Liga-Vertreter die Pläne der Stadt Dreieich, eine eigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, um den Notstand zu mindern. Dass dies langfristig für die Kommunen kein Zuschussgeschäft sei, sondern positive Renditen einfahren könne, zeige die Studie eines vom Magistrat der Stadt Dreieich beauftragen Immobilienentwicklers.

„Es kann aufgrund der Niedrigzinsen zu einer Win-Win-Situation für die Menschen und die beteiligte Stadt gleichermaßen kommen.“, so Henning Merker, Leiter des Diakonischen Werks Offenbach-Dreieich-Rodgau. Die Steigerung der Landesfördermittel für den sozialen Wohnungsbau um zehn Prozent oder 130 Millionen Euro bis 2019 sei ein richtiges und wichtiges Signal der Landesregierung, reiche aber angesichts des hohen Bedarfs, besonders in der Zuzugsregion Rhein-Main, nicht aus, kommentiert Hanne Schirmer vom Paritätischen Rhein-Main-Ost, die Aufstockung der Gelder durch das Land Hessen. (mic)