Wolkenkratzer aus Holz für Offenbach

Von: Frank Sommer

Markanter Eingang nach Offenbach: So könnte das Namu-Holzhochhaus am Kaiserlei einmal aussehen. Visualisierung: Eike Becker Architekten/P © -

Am Nordring 150, in Nachbarschaft zur Kaiserlei-Brücke, soll Namu entstehen – Deutschlands höchstes Holzhochhaus. „Namu ist koreanisch und bedeutet Holz“, sagt der Immobilienentwickler Ernst Otto Walker, der hier bauen möchte. Die Stadtverordneten beraten am morgigen Donnerstag den Satzungsbeschluss zum Bauvorhaben.

Offenbach - Zu verdanken ist das künftige markante Gebäude am Stadteingang einem Vierbeiner: Beim Gassigehen mit seiner Jack-Russel-Terrier-Hündin Elli ist Walker auf das Grundstück entlang der A661 aufmerksam geworden. „Das würde sich für ein besonderes Gebäude eignen“, sagte er sich – aus der Idee für einen besonderen Bau wurde schließlich das geplante Holzhochhaus als Stadtentrée.

Mit 120 Metern und 32 Stockwerken soll Namu das höchste Holzhochhaus Deutschlands werden. Der Entwurf stammt von dem Berliner Architekten Eike Becker, der in Offenbach auch das Holzmodulgebäude Rockywood entworfen hat, in welches unter anderem Radhersteller Advanced oder der Boxclub einziehen werden. In Frankfurt errichtet Becker gerade mit „Timber Pioneer“ ein anderes Holzhochhaus, allerdings mit gut 30 Metern Höhe deutlich kleiner als das für Offenbach geplante. In Berlin plant Becker zudem ein rund 60 Meter hohes Laborgebäude aus Holz.

Die Zustimmung der Stadtverordneten vorausgesetzt, ist Walker nun dabei, einen Partner für die Umsetzung des Baus zu suchen, drei Unternehmen seien in der engeren Wahl, verrät er. „Im vierten Quartal 2024 soll der Bauantrag eingereicht werden, vielleicht auch etwas früher“, sagt er.

Mit Blick auf die Klimabilanz und die Energieeffizienz sei die Wahl auf den Baustoff Holz gefallen, sagt Walker. „Wir werden damit das modernste und energieeffizienteste Hochhaus im gesamten Großraum Frankfurt bauen – und das einzige Gebäude, das die Klimaschutzbedingen des Pariser Abkommens erfüllt“, sagt er. Gerade die Energieeffizienz – das Hochhaus entspricht nahezu dem Passivhaus-Standard – sei ein großer Wettbewerbsvorteil und ein Verkaufsargument, ist sich Walker sicher. Architekt Becker stimmt dem zu: „Rockywood zieht gerade wegen der Klimabilanz die Mieter an.“ Schon jetzt gebe es zahlreiche Interessenten des Dienstleistungssektors, die sich nach Namu erkundigen würden, sagt Walker.

Die genaue Ausgestaltung des Hochhauses erfolgt erst, wenn eine „substanzielle Vorvermietung“ erfolgt sei, betont Walker, den künftigen Mietern werden die Räumlichkeiten nach Wunsch quasi auf den Leib geschneidert. Wie hoch die Kosten für das Bauvorhaben sind, will Walker erst nach Abschluss der Vorvermietung bekannt geben, erst dann ließen diese sich realistisch berechnen.

Abgeschottet wird das Holzhochhaus jedoch nicht sein, es wird ähnlich wie Rockywood über öffentliche Flächen verfügen. „Im Masterplan ist ein öffentlicher Park am Nordkap vorgesehen, der als Sport- und Freizeitpark gestaltet wird“, sagt Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß. Rund 1000 Quadratmeter vom Namu-Gelände und rund 7000 Quadratmeter vom Nachbargrundstück sind für den Park vorgesehen. Entgegen der ursprünglichen Planung hat die Stadt sich entschlossen, beide für den Park vorgesehene Flächen zurückzukaufen. Das sei der zuvor viel zu komplizierten Formulierung in den Verkaufsverträgen geschuldet, heißt es. Möglich, dass auch der lange Rechtsstreit mit dem Eigentümer des Nachbargrundstücks die Stadt dazu bewogen hat, die Einrichtung des Parks durch den Rückkauf der Grundstücke sicherzustellen.

Auch wenn bei Namu von einem Holzhochhaus die Rede ist, handelt es sich doch um einen Holzhybriden: Gebaut wird mit Fichtenholz, die Stützen werden aus Buchenholz bestehen. Die Decken verfügen über eine dünne Stahlbetonschicht, Fluchtwege und Aufzüge werden konventionell aus Stahlbeton errichtet. Vor Feuer müsse sich keiner fürchten: Architekt Becker betont, dass die Brandschutzbestimmungen in Deutschland zu den anspruchsvollsten überhaupt gehören. Zudem sei alles so angelegt, dass selbst wenn die äußere Schicht der Stützen verkohlt, kein Sauerstoff mehr an den inneren Stützenbereich kommt – ein Feuer könnte so nicht weiterbrennen.

Durch den hohen Vorfertigungsgrad der Holzelemente ließe sich schneller bauen als konventionell. „Und das Haus wird deutlich weniger Energiekosten haben als alle Mitbewerber hier im Großraum“, betont Walker.

