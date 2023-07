Von: Julius Fastnacht

Kein Skript, besondere Zielgruppe, eine Rolle fürs Publikum – beim Theater der Welt in Offenbach macht Regisseur Jetse Batelaan so ziemlich alles anders.

Offenbach – Jetse Batelaan sitzt auf einem Stuhl im Capitol Theater und schlägt seine Flip Flops übereinander. Er blickt auf die Buchstaben, die über der Bühne hängen. „A Fun Night Out“ - die Lettern leuchten ihm blau entgegen. Auf der Bühne basteln die Techniker gerade an der Show-Kulisse mit goldenen Sternen und Glitzer-Stoff. „Ich wollte die Hierarchie auf den Kopf stellen“, sagt Batelaan, „die ganze Ordnung.“

Mit seinem Stück „A Fun Night Out“ ist der Regisseur für das Theater der Welt nach Offenbach gekommen. Am Sonntag und Montag liefert die Truppe des Theater Artemis aus dem niederländischen ‘s-Hertogenbosch ein doppeltes Gastspiel – für ein Publikum ab acht Jahren. Worum es dabei geht? „Die Inszenierung handelt von Emotionen. Und was passiert, wenn wir versuchen, sie zu unterdrücken.“

Ein „Jukebox-Musical“ verspricht Batelaan. „Die Schauspieler singen und tanzen – es gibt da aber einen Twist.“ Der Gesang klingt nämlich nur leise. Übertönt von Geräuschen am Rand der Bühne, die plötzlich in den Fokus rücken. Batelaans Idee: Zeigen, dass abseits des Zentrums mehr passiert, als wir denken; dass auch der Rand eine Rolle spielt.

Ein junger Mann taucht neben dem Regisseur auf, überreicht eine lila Festival-Kappe. Die beiden wechseln ein paar Worte auf Holländisch, bevor Batelaan wieder ins Deutsche schwenkt. Der 45-Jährige, Absolvent der Amsterdamer Academie voor Theater en Dans, hat große Preise gewonnen. 2019 etwa den Silbernen Löwen der Biennale Venedig.

Er sagt: „Theater hat die Tendenz, von einem hohen Turm zu sprechen. Das vermeide ich. Ich hole Kunst am liebsten wieder zurück auf den Boden.“

Anders als viele Regisseure schreibt Batelaan zunächst kein Skript, wenn er ein Stück entwickelt. Seine größte Aufgabe sieht er darin, sich in die Menschen hineinzufühlen. „Bei Kindern ist das sogar ein bisschen schwieriger. Weil ich bin ja selbst keins mehr“, meint er und lacht. „Aber ich war es aber mal und ich habe jetzt selbst Kinder, das hilft mir.“

Batelaan hat Inszenierungen entwickelt für Kinder ab vier Jahren, ab sechs oder ab zwölf. Mit seinen Stücken besucht er regelmäßig Schulen. „Mir gefällt, dass wir so die ganze Gesellschaft erreichen können, mit ihr im Großen kommunizieren. Machst Du für Erwachsene Theater, kommst Du nur mit einem kleinen Teil der Leute in Kontakt. Denen, die überhaupt Theater-Tickets kaufen.“

Die Bühne schafft für Batelaan das, woran Film scheitert: Einen Dialog mit den Zuschauenden. „Die Menschen sind da, um teilzunehmen. Mein Publikum ist sehr expressiv: Sie schreien, wenn sie was nicht okay finden. Oder werden unruhig, wenn ihnen das Stück zu langweilig ist. Die ganze Interaktion ist sehr direkt, und für meine Arbeit ist das gut.“

Trotzdem ist der Regisseur überzeugt: Ins Theater gehen die Leute alle mit der gleichen Erwartung, egal ob jung oder alt. „Am Ende wollen wir eine Show. Eine, die uns berührt, oder auch witzig ist.“ Dieses Versprechen gibt Batelaan schon mal an Offenbach: „Es wird etwas sein, was man vorher noch nie gesehen hat. Und vielleicht auch danach nie mehr sehen wird.“

Die Stadt ist derzeit im Theater-Fieber: Das Internationale Straßentheaterfest lockte Künstler aus ganz Europa nach Offenbach.

Theater der Welt in Offenbach

„A fun night out“ läuft am Montag, 10. Juli, um 11 Uhr im Capitol Theater (Kaiserstraße 106). Wer Lust hat auf noch mehr Festival-Sommer: Die Alte Schlosserei in Offenbach bietet am Donnerstag, 13. Juli, ab 18 Uhr die Performance „Der gefesselte Prometheus“ von Meiro Koizumi.