Das würde Offenbach gut tun

Offenbach - Kultureinrichtungen, Traditionsunternehmen, Stadt Offenbach – die Marketingagentur U9 visuelle Allianz betreut seit 20 Jahren lokale und überregionale Kunden aus sämtlichen Branchen.

Im Interview spricht Geschäftsführer Andreas Gnass über das Vermarktungspotenzial von Offenbach und was der Stadt gut tun würde.

An Offenbach scheiden sich die Geister. Insidern gilt die Stadt als aufstrebend, doch generell überwiegt das Klischee der Schmuddelstadt. Wie geht man als Marketing-Experte mit diesen widersprüchlichen Ansichten um?

Offenbach ist eine Stadt im starken Wandel und mit einer großen Dynamik. Die Stadt hat sowohl hübsche Aspekte als auch schroffe. Das Hübsche und das Lebenswerte sieht man nicht auf den ersten Blick. Es widerspricht auch dem Klischee, das man von Offenbach hat. Das ist eine große Stärke. Offenbach ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Hier kann man etwas machen, etwas bewegen. Das gilt hier mehr als in anderen Städten, die schon ein fertiges Bild haben. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, was diese Stadt ist, und jeder, der hier tätig ist, hier lebt oder hierherkommt, kann diese Stadt prägen.

Dennoch ist Offenbach für die Vermarktungsbranche wahrscheinlich nicht der leichteste Weg, oder? Eine Weltstadt vermarktet sich bestimmt deutlich leichter.

Das stimmt. Man setzt sich hier nicht ins gemachte Nest. Dafür kann man das Nest aber auch noch machen. Unser Interesse ist es, dass die Stadt mit Qualität geprägt wird. Ich denke da an Traditionsgeschäfte, die viel Qualität haben, und wenn die alle zusammenhalten, dann finden die hier auch Kunden. Denn der Bedarf ist da. Wichtig ist, nicht zu schnell zufrieden zu sein. Das gilt sowohl für einen persönlich als auch für Unternehmen. Man muss immer in Bewegung bleiben, gucken, wo man etwas verbessern kann und sollte nicht immer den leichtesten Weg gehen. Ich warne vor Selbstzufriedenheit. Es gibt die Chance, dass hier etwas Großartiges entsteht.

Wo sehen Sie die größten Potenziale?

Es gibt sehr viele Freiräume im Vergleich zu anderen Städten, die auch greifbar sind. Die Mieten beispielsweise sind deutlich günstiger als in Frankfurt. Hier kann man etwas versuchen. Als Beispiel möchte ich die Existenzgründung nennen. Die Stadt hat einen gewissen Laborcharakter. Hier gibt es viele Menschen, die etwas versuchen wollen. Durch diese Dynamik wird immer mehr Exzellenz entstehen und diese Vielfalt ist die Chance.

Das klingt fast so, als könnte Offenbach dank der vielen Kreativen und Start-up-Unternehmen Deutschlands Silicon Valley werden.

Eins zu eins vergleichen lässt sich das natürlich nicht. Aber auch im Silicon Valley wird viel versucht, und nicht alles revolutioniert die Welt. Durch diese Dynamik hier entsteht aber ein ähnlicher Effekt. Rein statistisch gesehen muss irgendwann etwas Gutes dabei herauskommen (lacht). Es gibt ja schon Leuchttürme, wie Sebastian Herkner, einen Produktgestalter von Weltruf, der an der HfG studiert hat und sein Studio hier hat. In Offenbach gibt es nicht wie in Düsseldorf mit der Kö oder dem Kurfürstendamm in Berlin diese eine Adresse, an der man sich anmietet, um etwas darzustellen, sondern man macht hier etwas im Windschatten abseits des Scheinwerferlichts. Es ist von Vorteil, wenn man in Ruhe arbeiten kann. Diesen Geheimtippstatus hat die Stadt sich schon erarbeitet.

Apropos abseits des Scheinwerferlichts. Offenbach steht immer im Schatten von Frankfurt...

Die Nähe zu Frankfurt ist für Offenbach eine unglaubliche Stärke. Man reibt sich aneinander, und das ist auch gut, aber Offenbach ist eben eine eigenständige Stadt und kein Stadtteil. Eine Enklave, ein bisschen wie Monaco, umschlossen von Frankfurt (lacht). Aber man profitiert davon. Die ganze Urbanität, die eine Stadt mit der Größe von Offenbach gar nicht schaffen kann, mit der Nähe zum Flughafen, zu den Theatern und Museen, das ist von hier in 15 Minuten zu erreichen. Frankfurt gibt Offenbach auch eine gewisse Sicherheit. Wenn man sich hier ansiedelt und etwas wagt, geht man nicht in die Wildnis. Man findet in Frankfurt Kunden und im Zweifelsfall auch neue Arbeit. Und mittlerweile ist Offenbach sogar für viele Frankfurter eine Option. Das gilt sowohl für Privatleute als auch für Firmen. Im Marketing spricht man vom „relevant set“, also von Produkten oder Standorten, die vom Verbraucher im Entscheidungsprozess in Erwägung gezogen werden. Da war Offenbach lange Zeit nicht auf dem Schirm. Das ist jetzt anders.

So positiv sich die Stadt entwickelt hat: Muss man bei allem Lob nicht aufpassen, dass man Teile der Realität ausblendet?

Es ist definitiv nicht alles toll. Ich denke da zum Beispiel daran, dass Bürger ihren Sperrmüll wild in der Stadt entsorgen. Man kommt auch nicht umhin, über den Fluglärm nachzudenken. Man muss damit leben können und wollen, wenn man die Vorteile der Anbindung haben möchte. Es geht nicht das eine ohne das andere. Auch braucht die Innenstadt dringend eine Vitalisierung. Wenn hier die Bausubstanz hinter den ganzen Werbeanlagen sichtbar würde, wäre es schon mal ein guter Schritt.

Wie lässt sich Offenbach optisch mit einigen Kniffen verschönern?

Wenn wir es schaffen, kleine Inseln der Qualität zu fördern, verändert sich sukzessive das Gesamtbild. Ich denke dabei an Baukultur im Großen, wie auch an Handel und Gastronomie, bis hinunter zu kleinen Interventionen im öffentlichen Raum. Schauen Sie sich Städte wie Zürich oder Basel an. Da gehen Sie durch und entdecken so viel gut Gemachtes. Es braucht Achtsamkeit und Wertschätzung für Handwerk, für Material, für Komposition und Ideen. Ein Bilbao-Effekt, wo ein einziges Museum das Bild einer ganzen Stadt prägt, ist nicht in Sicht. Auch wenn es schön wäre, einen solchen Leuchtturm ansiedeln zu können. Vielleicht könnte es durch Konzentration auf die Schätze, die beispielsweise im Ledermuseum gesammelt sind, gelingen, einen kleinen, feinen Publikumsmagneten zu etablieren. Ich würde da übrigens immer raten, lieber etwas Überschaubares perfekt zu machen als etwas Großes mittelmäßig.

Ihre Agentur ist durch die Kampagne „Offenbachs großes Herz“ für die Stadt bekannt, die unter anderem die neuen Einkaufsgutscheine auf den Weg gebracht hat. Was steckt hinter der Kampagne?

Ursprünglich ging es darum, den auf Eis gelegten Marktplatzumbau zu begleiten. Wir haben überlegt, was den Marktplatz ausmacht und wie sich das formulieren lässt. Es gibt den wunderschönen Wilhelmsplatz, und dann kommt der harte Schnitt durch die Narbe Waldstraße und die Frankfurter Straße, die um ihre Identität kämpft. Wir haben uns gefragt, wie sich das alles zusammenfassen lässt und sind auf die Idee der Doppeldeutigkeit des Herzens gekommen. Mit Herz ist das Zentrum der Stadt gemeint, aber auch die Bürger, die, bei aller Reibung in der Stadt, zugänglich sind und die Welt mit offenem Herzen aufnehmen.

Das Interview führte Steffen Müller