Die Zeitungswelt begeistert rund 8000 Besucher

Offenbach - Als echter Besuchermagnet entpuppte sich unser Tag der offenen Tür am Samstag – gut 8000 Menschen kamen auf das Verlagsgelände an der Waldstraße und erlebten live mit, wie Zeitung gemacht wird. Besonderer Beliebtheit erfreute sich neben den vielen Ständen der beteiligten Vereine auch das Bühnenprogramm, das von fetziger Musik über spannende Gesprächsrunden eine Menge zu bieten hatte. Von Marian Meidel

„Das hat sich angefühlt, als könnte man tatsächlich fliegen“, sagt Carmen-Maria Dindelegan begeistert. Die aus Rumänien stammende Lehrerin ist nur zu Besuch in Offenbach, wollte sich den Tag der offenen Tür auf unserem Verlagsgelände aber nicht entgehen lassen. Zielstrebig hat sie sich in der Versandhalle zu „Icaros“ begeben, einem Gerät, mit dessen Hilfe man durch virtuelle Welten fliegen oder wahlweise tauchen kann. „Aber es ist auch anstrengend, fast ein bisschen wie Sport“, sagt sie und lächelt. Dann flitzt sie auch schon Richtung Rundgang.

Neben den zahlreichen Ständen der Vereine, die mit kulinarischen Freuden und vergnüglichen Mitmach-Aktionen locken, ist es nämlich auch der exklusive Blick hinter die Kulissen einer Zeitung, die unseren Tag der offenen Tür zu einem regelrechten Besuchermagneten macht. Gut 8000 Menschen kommen am Samstag auf das Verlagsgelände in der Waldstraße 226 – ein großer Teil von ihnen möchte sehen, wie dort so der alltägliche Produktionsbetrieb abläuft. Am Ende des entsprechenden Rundgangs trifft man auf beeindruckte Gäste. „Das ist ganz schön interessant, was alles hintendran hängt, bis man morgens seine Zeitung im Briefkasten hat“, findet beispielsweise Besucherin Gabi Bahn. Auf der Technik-Tour hat sie viele interessante Informationen aufschnappen können. Zum Beispiel, dass hier pro Woche im Durchschnitt 6 Millionen Beilagen verarbeitet werden, und dass tatsächlich sieben Tage die Woche gedruckt wird, werktags und samstags bis zu 19 Stunden – natürlich im Schichtbetrieb. Wissenswertes vermittelt auch das Bühnenprogramm, das neben unterhaltsamen Musik- und Tanzdarbietungen spannende Gesprächsrunden beinhaltet.

So diskutiert Jochen Koch, Sportchef und Vize-Chefredakteur der Offenbach-Post mit Kickers-Präsident Helmut Spahn und OFC-Legende Josef „Seppl“ Weilbächer über Geschichte und Zukunft des Vereins. Während Weilbächer vor allem resümiert, wie die Identifikation mit den Kickers sich im Lauf der Jahrzehnte verändert hat, geht Spahn vor allem auf die aktuelle Situation des OFC und dessen Pläne ein. Da konnte er natürlich noch nicht wissen, dass seine Kickers an diesem Tag mit einem satten 5:2 den ersten Sieg der Saison einfahren würden.

Interessant war auch das Gespräch von Moderator Charly Engert mit Martin Heil von der gleichnamigen Kelterei aus dem Taunus. Heil hatte nicht nur die erst am Vorabend auf dem Frankfurter Rossmarkt gekürte Apfelweinkönigin Larissa Vogl dabei, sondern auch vier Varianten vom „Stöffsche“ für die Besucher zum Verkosten. „Aber keine anderthalb Liter!“, scherzt Moderator Engert und erntet vom Publikum Gelächter. Doch bevor probiert werden darf, erfahren die Zuschauer noch etwas über die Geschichte der familiengeführten Kelterei. „Nach dem Krieg hat mein Großvater eine Ziege gegen eine Apfelpresse eingetauscht“. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf...

Beliebt ist am Samstag auch der Offenbach-Post-Pavillon. Bereits nach zweieinhalb Stunden sind sämtliche 250 Strohhüte mit OP-Schrifzug ausverkauft, der letzte Regenschirm geht um 14 Uhr über die Theke. Viel Applaus erntet das Bühnenprogramm. Die Tanzschule Weiss beeindruckte mit spektakulären Tanz-Choreografien, Sweden4Ever spielten als erfrischender, energiegeladener Schlusspunkt die Hits von Abba, Black Cat Music Salon machte den Auftritt, Keith Sanders begeisterte mit stimmgewaltigem Soul.