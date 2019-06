Zerfall ehemals stabiler Strukturen

Offenbach – „Mein Freund der Baum ist tot. . . “ Alexandras Textzeile von 1968 ist aktueller denn je. Erst im Frühjahr hat der Bund Deutscher Forstleute (BDF) einen Marshallplan für den Wald gefordert, wenn dieser in seiner Vielfältigkeit erhalten bleiben soll. VON MARTIN KUHN

Das lenkt den Blick auch auf den Offenbacher Stadtwald, der die Stadt im Süden umgibt – auf gut 1300 Hektar. Die weitere Forstbetriebsplanung liegt auf 23 Seiten den Stadtverordneten zum Beschluss vor. Der jährliche Zuschuss wird auf etwa 170 000 Euro geschätzt.

Im kommunalen Auftrag bewirtschaftet Hessen-Forst beziehungsweise das zuständige Forstamt Langen den Offenbacher Stadtwald. Heißt: Es übernimmt den Forstbetrieb (Holzschlag, Wegebau, Verkehrssicherung), der Ertrag aus dem Einschlag fließt der Stadt zu. Sie muss allerdings auch die Kosten tragen – etwa für drei Waldarbeiter, Pflege oder Betriebswerkstatt. Insgesamt sind die Kosten aber höher als der Ertrag (rund 170 000 Euro). Dies liegt auch daran, dass der Stadtwald als größtes Offenbacher Erholungsgebiet gilt und deshalb weniger Holz erwirtschaftet wird, als es vielleicht möglich wäre.

Prägende Baumart ist die Kiefer (54 %). Der Anteil ist in den vergangenen 30 Jahren aber gesunken. „Im Gegenzug ist der Anteil der Buche (inklusive Weichlaub- und Edellaubbäumen) angewachsen“, heißt es in dem Bericht. Der laienhafte Erholungssuchende wird das vermutlich so nicht registriert haben; er sieht mitunter nur, „dass in unserem schönen Wald so viele Bäume gefällt werden. Das macht traurig.“

Die Experten haben freilich einen geschulten Blick auf den Bestand – und der ist offenbar nicht immer gut: „Die Verjüngung der Buche ist teilweise so dominant, dass andere Baumarten sich nicht im gewünschten Umfang natürlich verjüngen. Dem kann nur durch künstliche Verjüngung bzw. konsequente waldbauliche Verjüngungstechniken entgegengewirkt werden. Sollte dies nicht gelingen, wird es zu einer weiteren Verschiebung der Baumartenanteile sowie zu einem Rückgang von Mischbaumarten kommen.“

Das mag jetzt dem einen oder anderen egal sein, frei nach der Devise „Hauptsache grün.“ Allerdings warnt das Forstamt vor einer wenig grünen Zukunft. Bedeutet: Die Folgen der Luftverschmutzung und des Klimawandels werden vor der Haustür spürbar. In der Betriebsplanung von Hessen Forst wird festgestellt: „Seit drei Jahrzehnten wurde der langjährige Temperaturmittelwert nahezu jedes Jahr sowohl im Sommer als auch im Winter überschritten. Hinzu kommt, dass in den Sommermonaten mit wenigen Ausnahmen geringere Niederschläge gefallen sind. Mit steigenden Temperaturen und geringeren Niederschlägen nimmt die Anfälligkeit gegenüber Schadorganismen zu.“

Daher sei damit zu rechnen, dass unter anderem die noch vorhandenen Fichten über „kurz oder lang den Borkenkäfern zum Opfer fallen werden“. Die Düngewirkung des Nitrats und die Verlichtung der Kronen begünstigten stellenweise die Entwicklung von dichten Gras- und Brombeerhorsten, die die natürliche Bestandsverjüngung und die Waldarbeit erschweren.

Der Prozess, der teils bis zur Auflösung der Bestände im Stadtwald führt, laufe meist nach einem ähnlichen Muster ab: Kleinere Lücken in einem geschlossenen Bestand (Absterben durch Trockenstress oder Insekten) können nicht mehr geschlossen werden; die Bäume haben nicht mehr die Elastizität, Schadereignisse (Wind) abzupuffern. Selbst „niederschlagsreiche Perioden“ führen nicht mehr zur vollen Revitalisierung. Wärmeliebende Schadinsekten (Borkenkäfer, Waldgärtner) finden stark verbesserte Lebensbedingungen vor, und innerhalb von nur wenigen Jahren werden aus kleinen Lücken große Löcher. Darin breitet sich Landreitgras aus und verstärkt den Wassermangel. Langfristig kommt es dadurch zur „fortschreitenden Auflösung des Waldgefüges und zu einem Zerfall ehemals stabiler Waldstrukturen“.

Um dem entgegenzuwirken, setzt Hessen Forst auf die Naturverjüngung von Buche und Kiefer. Eiche, Ahorn, Schwarznuss und Erle sollen hauptsächlich durch Pflanzung Anteile erhalten. Zur Erweiterung des „Baumartenspektrums“ sollen Douglasie und Küstentanne in die Bestände eingebracht werden. Ziel sei ein standortgerechter, stabiler, sehr wuchsfreudigen und wirtschaftlich bedeutsamen Nadelbaumbestand.