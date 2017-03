Zivilcourage gezeigt: Trio stoppt Handtaschenräuber

Offenbach - Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten Handtaschenräuber in Offenbach, sowie zwei Zeugen, die ihm seine vermeintliche Beute abgenommen haben.

Durch drei beherzte Zeugen wurde gestern, gegen 15 Uhr, in der Bernardstraße in Höhe der 90-er Hausnummern ein Raub vereitelt. Das Opfer, eine 69-jährige Frau, bekam ihre Handtasche so glücklicherweise wieder zurück. Die Polizei sucht nun zwei der drei Helfer.

Die Details zum Überfall: Während die Offenbacherin ihren Briefkasten aufschloss, packte sie ein Täter von hinten und warf sie zu Boden. Gleichzeitig entwendete der Mann der älteren Dame die Handtasche. Er flüchtete daraufhin in die Pirazzistraße. Hier wurde er jedoch von drei Zeugen gestellt. Sie nahmen dem Täter die Handtasche wieder ab, konnten ihn nach einem kurzen Gespräch aber nicht an der Flucht hindern. Die Kriminalpolizei Offenbach sucht nun nach dem Mann und der Frau, die Zivilcourage zeigten und der älteren Dame beistanden. Der Zeuge war schlank, zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und blond. Seine Begleiterin war mit einem Auto unterwegs, etwa 50 Jahre alt und hatte rötliche Haare. Diese beiden Helfer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden. (dr)

Spektakuläre und kuriose Raubüberfälle Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa