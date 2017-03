Zugezogener klagt wegen Lärm gegen Geflügelzüchter

Die Vogel- und Geflügelzüchter vom Erlenbruch um ihren Vorsitzenden Zacharias Leis haben die Klage eines Nachbarn am Hals, der sich wegen der Tiere in seiner Nachtruhe gestört fühlt. Den Verein gibt es seit mehr als 125 Jahren an diesem Standort, der Kläger ist vor zwei Jahren in einen Neubau gegenüber gezogen.

Offenbach - Die Geschichte hat das Zeug zur Gerichtsposse: Seit mehr als 125 Jahren hegen und pflegen die Geflügelzüchter am Erlenbuch ihr Federvieh. Bislang geschah dies im Einklang mit den Anwohnern. Von Matthias Dahmer

Nun klagt ein Nachbar, der vor zwei Jahren in einen Neubau gegenüber gezogen ist, gegen den Verein. Er fühlt sich durch das Krähen der Hähne in seiner Nachtruhe gestört. Die Klage, die beim Landgericht Darmstadt erhoben wurde und unserer Zeitung vorliegt, ist sieben eng beschriebene Seiten lang. Darin verlangt der Kläger, dass die Züchter „geeignete Maßnahmen“ ergreifen, um die von ihren Vögeln ausgehenden „Lärmbeeinträchtigungen zur Nachtzeit zwischen 22 und 6 Uhr dauerhaft zu beseitigen“. Zugleich soll das Gericht dem Verein im Falle der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld von einer Viertelmillion Euro aufbrummen; ersatzweise müsse der Vorsitzende für bis zu sechs Monate ins Gefängnis, wird verlangt.

Mit dem Gang vors Gericht findet ein privater Feldzug gegen die Erlenbruch-Hühner seinen vorläufigen Höhepunkt. Bereits vor einiger Zeit hatte der Anwohner letztlich vergeblich versucht, mittels Unterschriftenaktion weitere Nachbarn als Mitstreiter zu gewinnen und sie gegen das Geflügel zu mobilisieren.

Der Lärm am Erlenbruch besitzt nach der Schilderung des Anwohners, der nicht unmittelbar an der Straße, sondern in zweiter Reihe wohnt, dramatische Ausmaße: Kontinuierliche Lärmbeeinträchtigungen weit über der gesetzlich zulässigen Schallgrenze ergäben sich zumeist aus dem Krähen von nachts in der Anlage umherlaufenden Hähnen und Hühnervögeln sowie den Ausrufen von Pfauen, welche zeitweilig ebenfalls in der Anlage gehalten würden, heißt es in der Klageschrift.

Bereits gegen 2.30 Uhr in der Nacht gehe es mit den Tiergeräuschen los. Das setze sich in regelmäßigen Abständen von wenigen Minuten bis etwa 7 Uhr in „gleichbleibend unerträglicher Lautstärke“ fort. Ein Durchschlafen und damit die notwendige körperliche seelische Erholung sei weder mit geschlossenen Fenstern noch mit speziell angefertigten Ohrstöpseln möglich, so der Kläger.

Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht 1888 Erlenbruch ist den Vorwürfen mit einer ausführlichen Klageerwiderung entgegengetreten. Darin weist der vom Verein beauftragte Rechtsanwalt René Reissner zunächst auf die Historie der Züchter an diesem Standort hin. Tiergeräusche seien am Erlenbruch, der im Übrigen kein reines Wohngebiet sei, als ortsüblich anzusehen. Dies müsse für den Kläger auch bereits vor dem Erwerb seiner Immobilie erkennbar gewesen sein. Somit sei nicht ersichtlich, weshalb eine mehr als 125-jährige Tradition hinter einem Einzelinteresse zurückstehen solle. Der Kläger müsse solche Geräusche dulden. Der von ihm behauptete Umfang des Lärms sei ohnehin übertrieben.

Der Grundgedanke der ortsüblichen Geräusche, heißt es in der Klageerwiderung weiter, gelte etwa auch in Fällen, in denen Eigentümer Grundstücke im Bereich der neuen Landebahn des Frankfurter Flughafens in der Kenntnis der Erweiterung erworben hätten. Sie seien mit ihrem späteren Anliegen auf Lärmschutz gescheitert.

Was den Lärm der Erlenbruch-Tiere angeht, die sich in der Mehrzahl mehr als 100 Meter von der Wohnung des Klägers entfernt aufhielten, erinnert Reissner für den beklagten Verein zudem daran, dass es auch andere nächtliche Lärmquellen gebe. So liege die Eigentumswohnung des Klägers in der Einflugschneise des Flughafens, gebe es Verkehrslärm vom nahe gelegenen Spessartring. Der Kläger habe dazu aber ausgeführt, dass ihn Fluglärm im Gegensatz zu Tiergeräuschen nicht störe.

Die vom klagenden Anwohner verlangte nächtliche Stallpflicht würde einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern und widerspreche zudem dem Tierschutz, argumentiert der Verein. Die Klage müsse deshalb abgewiesen werden. Wann der Fall tatsächlich verhandelt wird, ist offen. Noch ist nämlich unklar, ob das Landgericht Darmstadt zuständig ist. Der Verein hält den vom Kläger geltend gemachten vorläufigen Streitwert für zu hoch und sieht deshalb das Amtsgericht Offenbach als zuständig an.