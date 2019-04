Zwei Alarme beschäftigen die Offenbacher Feuerwehr

Zwei Alarme beschäftigen heute die Feuerwehr nahezu zeitgleich. Einmal gibt’s richtig Arbeit, einmal löschen die Anwohner selbst.

Offenbach – Als Kleinbrand stuft die Wehr letztlich ein, was über Notruf gegen 11 Uhr als „Rauchentwicklung“ in einem Gewerbebetrieb in Höhe von GKN gemeldet wird. An der Mühlheimer Straße bestätigt sich das dem Zugführer. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es dort zum Brand der Isolierung eines Industrieofens. Um an die Isolierung heranzukommen, entfernen die Männer unter schwerem Atemschutz Bauteile des Ofens, dann löschen sie mit Kohlendioxidlöschern. Einsatzende: 13.45 Uhr.

Während der Zug noch beschäftigt ist, kommt die nächste Meldung. Gegen 12 wird die Leistelle über die 112 durch die aufmerksame Nachbarschaft alarmiert: Rauchentwicklung in einem 3-geschossigen Mehrfamilienhaus, Rauchwarnmelder ausgelöst. Ausgelöst wird das in der Stauffenbergstraße durch auf dem Herd stehende Speisen, die angebrannt sind.

Während der Anfahrt wird der Wehr mitgeteilt, dass die Bewohnerin die angebrannten Speisen selbst abgelöscht hat.

mk